Controlli per la tutela dei boschi in Provincia di Ancona I Carabinieri Forestali elvano sanzioni e promettono ulteriori verifiche

In occasione del termine della stagione silvana previsto per il mese di marzo, i Carabinieri Forestali, come ogni anno, avvieranno i controlli inerenti i tagli boschivi finalizzati alla conservazione dei boschi e delle foreste essenziali per la lotta ai cambiamenti climatici e dissesti idrogeologici.

Nella scorsa stagione i Carabinieri Forestali del Gruppo di Ancona hanno eseguito 150 controlli contestando 41 illeciti amministrativi per un importo complessivo pari a 8.000 Euro.

In particolare i controlli hanno riguardato il corretto taglio dei boschi da parte di cittadini ed imprese che operano nel settore del legno e dei suoi derivati per i quali la normativa prevede modalità di utilizzazione del bosco rispettose dell’ecosistema evitando di produrre danni al soprassuolo forestale.

Tra le violazioni maggiormente riscontrate sono emersi tagli abusivi, eseguiti cioè senza autorizzazione dei competenti enti, o l’insufficiente rilascio di matricine, cioè di piante in grado di garantire la produzione di seme e quindi la nascita di nuove piante in grado di rinnovare il bosco.

Anche la più recente normativa europea derivante dal regolamento EUTR sul commercio del legname e dei prodotti derivati è stata oggetto di controlli da parte dei Nuclei Forestali, con 3 sanzioni contestate a imprese per un ammontare di 4.000 Euro.

Tali normative infatti prevedono, per gli operatori del settore, l’obbligo di tenuta di un registro nel quale vengono riportate tutte le operazioni commerciali e l’obbligo di eseguire i tagli boschivi con “dovuta diligenza”, cioè evitando di danneggiare il bosco e nel rispetto delle autorizzazioni.

Sono state condotte diverse attività di indagine sul furto e il danneggiamento di alberi e foreste e sull’inquinamento ambientale provocato da episodi di grave depauperamento della risorsa Forestale e del suolo che hanno portato alla denuncia di diversi soggetti.

“Per la prossima stagione silvana” afferma il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Ancona, Ten. Col. Simone Cecchini, “intensificheremo ulteriormente i controlli e garantiremo il nostro know how con un’approfondita formazione dei giovani Carabinieri Forestali arrivati di rinforzo agli otto Nuclei presenti in provincia”.

“Oggi siamo arrivati a possedere un patrimonio boschivo di assoluto rilievo, infatti il 30 % del territorio italiano è ricoperto da foreste, il nostro compito è quello di prevenire e reprimere le condotte che lo possono danneggiare. Ciò assume importanza anche in relazione alle problematiche di dissesto idrogeologico ed idraulico che hanno di recente funestato la nostra regione”.