Presentati a Sanremo la mostra fotografica e il libro “Pictures of You” di Massimo Cotto Un tributo alla memoria del grande giornalista prematuramente scomparso a cura dei marchigiani Henry Ruggeri e Rebel House

Un pomeriggio ricco di emozione a Casa Sanremo in occasione della presentazione del progetto “Pictures of you”, che vede protagonista Massimo Cotto, amato giornalista musicale e scrittore italiano, venuto a mancare prematuramente nel 2024. Un incontro sul palco della lounge condotto da Grazia Serra con Chiara Buratti, la moglie di Massimo, e il figlio Francesco.

Racconta Chiara Buratti che il rock ha dato a Massimo un senso di appartenenza, facendolo sentire vivo e cambiandogli la vita per sempre anche a livello professionale.

Sul palco anche Henry Ruggeri di Potenza Picena, fotografo ufficiale di Virgin Radio, e Mattia Priori di Fano, direttore creativo e founder di Rebel House, che hanno raccontato la genesi del progetto Pictures of you, che comprende un libro edito da Gallucci Editore e la mostra fotografica con gli scatti di Henry Ruggeri e lo storytelling in realtà aumentata di Massimo Cotto. Grazie all’app Notaway® messa a punto da Rebel House in collaborazione con la società marchigiana Empix Multimedia, inquadrando le fotografie appaiono direttamente sul telefono in realtà aumentata i contributi video che erano stati realizzati appositamente con lo storico giornalista.

L’idea è nata da connessioni umane e professionali sviluppate negli anni anche in terra marchigiana, proprio per questo la Fondazione Marche Cultura ha deciso di supportare e patrocinare l’evento. Presente durante la kermesse anche il Presidente Andrea Agostini.

La mostra, composta nella sua interezza da più di 50 fotografie scattate da Henry Ruggeri ad artisti iconici del mondo della musica, come Pearl Jam, Foo Fighters, Rolling Stones e tanti altri, è un connubio di arte fotografica e tecnologia. Casa Sanremo ha ospitato in anteprima nazionale alcune opere di “Pictures of you” nella sala Lounge.

La mostra completa sarà visibile a Milano presso il PARCO center, in via Ambrogio Binda 30, dove è previsto un grande evento per il 22 e 23 marzo 2025.

La mostra “Pictures of you”, tributo innovativo che fonde passato e futuro, unendo memoria e tecnologia per mantenere viva l’eredità di un grande narratore della musica, sarà visitabile presto anche nelle principali città delle Marche, attraverso un tour attualmente in fase di organizzazione e patrocinato dalla Fondazione Marche Cultura.