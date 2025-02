Lucio Corsi, Brunori Sas, Simone Cristicchi: apprezzati a Sanremo, ben noti nelle Marche I tre cantautori sono già stati più volte ospiti di RisorgiMarche, che li ha omaggiati dopo i successi e i premi al Festival 2025

Ora sono alla ribalta tra la grande platea mediatica, complici i notevoli numeri, in termini di ascolto, realizzati dalle cinque serate del 75° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, ma le Marche e in particolar modo il pubblico di RisorgiMarche, li conoscevano già molto bene.

Parliamo di Lucio Corsi, Brunori Sas e Simone Cristicchi: tre cantautori che hanno raccolto premi e consensi, pur piazzandosi dietro al vincitore finale Olly, anch’egli giovane cantautore. Tutti e tre hanno calcato per due volte ciascuno i palchi, anzi i prati montani e le piazze dei borghi delle Marche, partecipando nel corso degli anni a diverse edizioni del festival diffuso RisorgiMarche, nato nel 2017 anche grazie all’impegno di Neri Marcorè, come scatto di orgoglio e segno di rinascita dei territori colpiti dai sismi del 2016.

Ed ora è RisorgiMarche stesso a sottolineare sia i bei risultati di Corsi, Brunori e Cristicchi a Sanremo, sia il fatto che sono tra i tanti artisti che hanno partecipato convintamente, nello spirito della rassegna marchigiana, facendolo anche in “tempi non sospetti”, ovvero (in particolar modo Corsi) quando le luci della ribalta nazionale non li avevano ancora messi a fuoco. Insomma, si tratta di perle che RisorgiMarche propone e continua negli anni a proporre in anteprima al suo pubblico. Anzi, per dirla come hanno fatto i promotori dalla pagina Facebook ufficiale del festival: “Sempre pronti a farvi scoprire la musica di domani!”

Lucio Corsi, secondo a Sanremo 2025 con “Volevo essere un duro” e vincitore del Premio della Critica Mia Martini, ha partecipato a RisorgiMarche 2021, esibendosi in piazza a San Severino Marche, poi di nuovo la scorsa estate, nel luglio 2024 sui prati del Monte della Croce di Arcevia. Sempre nell’estate 2024, Lucio Corsi calcò il palco del Caterraduno a Pesaro.

Brunori Sas, terzo al festival e autore del miglior testo per “L’albero delle noci”, con la quale ha vinto il Premio Sergio Bardotti, è stato in concerto sui prati di Foce di Montemonaco nel 2017 e poi in piazza a Caldarola nel 2020. In entrambe le occasioni duettò proprio con Neri Marcorè. Brunori Sas fu anche ospite a Senigallia per il Caterraduno 2011 e nell’edizione 2014.

Simone Cristicchi, infine, che a Sanremo si è aggiudicato il Premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione musicale per “Quando sarai piccola”, e che Sanremo lo vinse nel 2007 con “Ti regalerò una rosa”, fu ospite di RisorgiMarche nel 2018 insieme allo Gnu Quartet sul prato nei pressi della Roccaccia di San Lorenzo, tra San Severino Marche e Treia, quindi nel 2022 con Amara, nell’omaggio a Franco Battiato, in località Fontanelle, tra Sarnano e Amandola.