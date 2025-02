Casini (PD): “Acquaroli smetta di tergiversare e firmi decreto per elezioni regionali Marche” Depositata nuova interrogazione in Consiglio Regionale

Il Partito Democratico torna a incalzare il presidente Acquaroli sulla data delle elezioni regionali. Dopo le indiscrezioni sul possibile rinvio al 2026, ora emerge un’altra questione: il mancato decreto di indizione del voto, atto necessario per garantire il rispetto delle regole democratiche.

Per questo, la capogruppo del PD Anna Casini ha presentato una nuova interrogazione per sollecitare il presidente a provvedere senza ulteriori ritardi.

“La normativa regionale è chiara – dichiara Casini – le elezioni devono svolgersi tra il quindicesimo giorno precedente e il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del Consiglio. E devono essere indette con un decreto del Presidente che deve essere pubblicato prima del voto. Acquaroli ha il dovere di rispettare queste tempistiche e non può continuare a prendere tempo solo per paura di perdere”.

La capogruppo Dem sottolinea l’importanza di tempi certi per il corretto funzionamento della democrazia: “Il tergiversare di Acquaroli non aiuta e alimenta il sospetto che voglia guadagnare tempo per interessi di parte, viste anche le notizie di questi giorni che lo vedrebbero disarcionato dalla guida della coalizione di centrodestra. Se davvero non ha paura delle elezioni, come ormai è evidente a tutti, convochi i comizi elettorali senza ulteriori scuse”.