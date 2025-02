Pallacanestro, Serie B Interregionale: campionato fermo, si riprende il 16 febbraio Ecco come funziona la seconda fase della stagione

375 Letture Sport

Settimana di sosta per il torneo di serie B Interregionale che ha concluso la sua prima fase con la disputa delle 22 giornate previste.



Si riprende nel prossimo fine settimana con una formula che ricalca quella dello scorso anno e che non era stata affatto gradita, soprattutto perché rende diversi match delle ultime giornate di stagione regolare sostanzialmente inutili con il risultato che non interessa a nessuna delle due contendenti. Tuttavia è stata riproposta e allora andiamo a spiegare come si articolerà questa seconda fase. Si formano due nuovi gironi da 12: nel girone Gold ci sono le prime sei della prima fase nel gruppo marchigiano e le prime sei della prima fase di quello laziale. Tutte si portano dietro i punti conquistati nella stagione regolare, ma solo negli scontri diretti con le squadre provenienti dal proprio girone, con le quali non si rigiocherà, affrontando invece sei partite di andata ed altrettante di ritorno con le sei provenienti dall’altro gruppo.

Qui si parte dunque con questa classifica: Carver Roma 16; Matelica, Loreto Pesaro 12; Recanati, Bramante Pesaro, Viterbo, L’Aquila, Cagliari 10; Ozzano, Porto Recanati, Amatori Pescara 8; Stella Roma 6. Al termine delle 12 giornate le prime otto vanno ai play-off promozione, le altre si fermano.

Puntano in alto chiaramente Loreto Pesaro e Matelica, che devono inseguire la Carver Roma ma hanno tutte le carte in regola per farcela guadagnandosi il diritto di disputare i match dei play-off col vantaggio del fattore campo, anche perché è opinione diffusa che almeno nelle parti alte della classifica il girone marchigiano fosse più competitivo di quello laziale.

Nel girone salvezza accedono invece i quintetti giunti dal settimo al dodicesimo posti nei gruppi Marche e Lazio e nella seconda fase il regolamento è identico a quello del gruppo Gold. Qui si ripartirà da questa classifica: Palestrina, Vasto 14; Ostia, Val di Ceppo, Ferentino, Goldengas Senigallia 12; Civitanova, Roseto 10; Castel San Pietro, Teramo 8; Mondragone, Pescara Basket 4.

Al termine delle 12 giornate, le prime tre si salvano, l’ultima retrocede e le classificate dal quarto all’undicesimo posto giocano i play-out per definire altre due retrocessioni in serie C.

Parte con un buon bottino la Goldengas che, scongiurato il rischio di una retrocessione diretta (l’ultimo posto pare davvero ormai troppo lontano) ha tutte le carte in regola per agganciare uno dei primi tre e salvarsi direttamente senza nemmeno giocare i play-out.