Lunedì 10 febbraio si celebra la Giornata Internazionale dell’Epilessia Numerosi i Comuni marchigiani che illumineranno di viola i loro principali monumenti

Il secondo lunedì di febbraio, dal 2016, ricorre la Giornata Internazionale dell’Epilessia, una delle patologie neurologiche maggiormente diffuse.

Quest’anno la ricorrenza cade nella giornata del 10 febbraio p.v. e come di consueto, per l’occasione, è stata richiesta, in tale data, dalle ore 17.00 alla mezzanotte, la collaborazione degli Enti Pubblici per la sensibilizzazione al tema, partecipando con l’illuminazione dei monumenti di colore “viola” ( colore simbolo dell’epilessia).

La Dott.ssa Nicoletta Foschi, medico Neurologo Epilettologa Responsabile del Centro Epilessia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche per la parte adulta e la Dott.ssa Carla Marini Medico Neuropsichiatria Infantile SOD Neuropsichiatria Infantile Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche – Ospedale Pediatrico G. Salesi, organizzano per la LICE (Lega Italiana Contro l’Epilessia) la Giornata Internazionale per l’Epilessia.

Per quanto riguarda le associazioni partecipano alle iniziative l’AMCE è l’Associazione Marchigiana lotta Contro l’Epilessia che si occupa della patologia affetta dagli adulti per la Regione Marche, la cui Presidente è Gabriella Venanzi e la FANPIA – Famiglie Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza la cui presidente è Barbara Guidi.

L’Epilessia è un insieme di condizioni che interessano l’1/1000 delle persone nel mondo indipendentemente da etnia e sesso.

Si ringrazia gli Enti che hanno risposto alla giornata di sensibilizzazione perché insieme possiamo abbattere i pregiudizi e i tabù che ancora ci sono attorno a questa patologia e che fanno più male della patologia stessa.

Aderiscono all’illuminazione di viola:

Da sabato 8 a lunedì 10 febbraio l’Ospedale di Torrette di Ancona e l’Istituto IPSIA DI CORRIDONIA.

Aderiscono nella giornata del 10 febbraio l’INRCA delle sedi di Ancona, Osimo e Fermo, il Consiglio regionale – Assemblea Legislative delle Marche, ed i Comuni di seguito indicati:

13 nella Provincia di Ancona – Ancona, Castelfidardo, Chiaravalle, Corinaldo, Jesi, Fabriano, Loreto, Osimo, Senigallia, Serra de Conti, Sirolo, Sassoferrato e Trecastelli.

9 nella Provincia di Fermo – Fermo, Falerone, Lapedona, Monte Vidon Corrado, Monte Rinaldo, Monte Urano, Moresco, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio.

5 nella Provincia di Ascoli Piceno – Ascoli Piceno, Grottammare, Monteprandone, Offida e San Benedetto del Tronto.

10 nella Provincia di Macerata – Macerata, Cessapalombo, Civitanova Marche, Corridonia, Fiuminata, Potenza Picena, Porto Recanati, Recanati, San Severino Marche e Urbisaglia.

7 nella Provincia di Pesaro– Urbino – Pesaro, Urbino, Carpegna, Fano, Gradara, Gabicce Mare, Mercatello sul Metauro.

Per l’occasione l’Associazione Marchigiana Lotta contro l’epilessia AMCE Odv organizza la vendita di primule e Calendari 2025 presso l’Istituto INRCA di Ancona il giorno lunedì 10 febbraio 2025 dalle 9.30 alle 14 e presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche a Torrette martedì 11 febbraio 2025 dalle 9.30 alle 14.

Seguirà, invece, nel mese di marzo un incontro rivolto a studenti/genitori ed a tutto il personale presso l’IPSIA di Corridonia. Per eventuali informazioni potete contattarci al seguente indirizzo mail amcepil@gmail.com.

da: Associazione Marchigiana Lotta contro l’Epilessia