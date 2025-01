Incontro sull’intelligenza artificiale ad Amandola Programma e relatori

Primo appuntamento del 2025 con “Ripensare l’Umano. Il coraggio della consapevolezza”, il ciclo di convegni ideato dall’Associazione “San Cristoforo: vivere è vivere insieme” con il sostegno, tra gli altri, dell’Università per la Pace. Al centro dell’attenzione il tema dell’intelligenza artificiale, che sempre di più sta entrando nel nostro vivere quotidiano.

L’iniziativa è in calendario per il 18 gennaio ad Amandola, dalle ore 9 alle 18, presso l’Auditorium “V. Virgili”. Relazioneranno Emanuele Frontoni, docente di Informatica all’Università di Macerata, e Roberto Magnani, consigliere dell’Aeit (Associazione italiana elettronica elettrotecnica informatica) per l’innovazione delle tecnologie e l’introduzione del Quantum Computing nell’industria.

Per partecipare all’incontro, intitolato “Intelligenza artificiale: limitare i danni e sfruttare i vantaggi”, è raccomandata la prenotazione. Ulteriori informazioni, anche riguardo il programma completo del ciclo di convegni, al link https://www.ripensarelumano.it/