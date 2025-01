Giro d’Italia 2025 e Giro d’Italia Women faranno tappa nelle Marche L'appuntamento principale sarà sabato 17 maggio con l'8° tappa del Giro maschile, con arrivo a Castelraimondo

Le Marche si confermano ancora una volta protagoniste del Giro d’Italia 2025 e del Giro d’Italia Women, portando la corsa in rosa nelle terre di colline, montagne e borghi incantevoli. Le tappe marchigiane, che saranno tra le sfide più spettacolari di entrambe le competizioni, sono state ufficialmente presentate lunedì 13 gennaio all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Il Giro d’Italia 2025 maschile, soprannominato quest’anno il “Giro del Giubileo”, vedrà le Marche palcoscenico dell’8ª tappa nel percorso complessivo che si svolgerà dal 9 maggio al 1° giugno, unendo simbolicamente Albania e Roma. Sabato 17 maggio, i ciclisti affronteranno una delle tappe più impegnative della competizione: 197 chilometri da Giulianova a Castelraimondo, con un dislivello complessivo di 3800 metri.

“La bellezza delle colline marchigiane, tanto suggestive quanto impegnative, torna a essere il palcoscenico ideale per il Giro – ha dichiarato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli -. Siamo orgogliosi di ospitare una tappa così emozionante, che partirà dal mare Adriatico per addentrarsi nell’entroterra, regalando uno spettacolo unico ai 700 milioni di spettatori in tutto il mondo”.

Il percorso della tappa attraverserà alcuni tra i luoghi più suggestivi della regione, tra cui Ascoli Piceno, Roccafluvione, fino al gran premio della montagna di Croce di Casale, per scendere verso Comunanza, poi Amandola, il dentino di Rustici e i 13.1 km di salita verso il Valico di Santa Maria Maddalena dal 7.4% al 14% di pendenza. La discesa sarà passando per Bolognola, San Lorenzo al Lago, Cicconi, Pontelatrave, Muccia, si torna a salire verso Serravalle del Chienti, arrivando a Montelago, Sefro, Pioraco, Matelica, Gagliole e Selvalagli prima di arrivare a Castelraimondo.

Anche il Giro d’Italia Women 2025, in programma dal 6 al 13 luglio, vedrà due tappe fondamentali svolgersi nelle Marche. Venerdì 11 luglio, la corsa rosa al femminile arriverà a Terre Roveresche dopo una tappa di 144 chilometri e 2300 metri di dislivello, con partenza da Bellaria. Il giorno seguente, sabato 12 luglio, le campionesse affronteranno la “regina delle tappe”: 157 chilometri da Fermignano a Monte Nerone, con un dislivello di 3850 metri e un finale in salita mozzafiato, caratterizzato da pendenze superiori all’8%.

Il Giro d’Italia 2025 rappresenta non solo una competizione sportiva di altissimo livello, ma anche un’occasione unica per valorizzare il patrimonio culturale, naturalistico e gastronomico delle Marche, portando la bellezza di queste terre nelle case di milioni di spettatori in tutto il mondo.

“Le Marche si affermano come una vera terra del bike, unendo paesaggi mozzafiato e percorsi ideali per gli appassionati di ciclismo – conclude il presidente Acquaroli -. Dalle colline ondulate agli impegnativi passi appenninici, la regione offre itinerari per ogni livello di esperienza, abbinati a un contesto culturale e gastronomico unico. I borghi storici, le strade panoramiche e l’accoglienza tipica rendono ogni pedalata un’esperienza indimenticabile. Sostenibilità e infrastrutture dedicate completano un’offerta in costante crescita, capace di attrarre ciclisti da tutto il mondo”.