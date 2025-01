Scherma marchigiana protagonista In Italia e in Asia

Bel fine settimana per la scherma marchigiana con Elena Tangherlini sugli scudi.

La fiorettista jesina, tesserata per il Centro Sportivo Esercito, ha infatti conquistato la seconda vittoria consecutiva in Coppa del Mondo assoluta nella prova a squadre con le compagne della Nazionale azzurra, cioè Arianna Errigo, Martina Favaretto e Anna Cristino.

Dopo aver vinto a Busan, in Corea, il mese scorso, l’Italia si è ripetuta a Hong Kong dominando la competizione grazie anche al contributo della giovane jesina, che ha partecipato alla trionfale marcia verso il successo, conclusa con una nettissima, quanto inaspettata nelle proporzioni, vittoria in finale contro le campionesse olimpiche degli Stati Uniti, battute per 45-27.

Tangherlini aveva partecipato pure alla gara individuale, dove era arrivata quattordicesima.

Ma gli atleti della provincia di Ancona si sono messi in luce anche a livello giovanile in Italia, dove nel fine settimana si sono svolte, a Foligno, le prove del Torneo Interregionale GPG, con Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio.

Qui si è registrata, nella giornata di domenica, subito la vittoria di Emilia Caprari, del Club Scherma Jesi, nella categoria Bambine del fioretto femminile; Maria Elena Li Bergolis, sua compagna di squadra, nella stessa gara ha conquistato la medaglia di bronzo.

Jesi ha fatto il bis nella stessa arma ma nella fascia di età più grande, quella per Ragazze-Allieve, grazie a Maria Vittoria Trombetti, che ha battuto tutte, con le compagne di squadra Melita Governatori e Ludovica Balducci che hanno termianto al settimo e ottavo posto, dunque Jesi ha piazzato complessivamente ben tre fiorettiste nella top 8.

Nel settore maschile, podio anche per il Club Scherma Ancona con il fiorettista Mattia Stipa terzo nella categoria d’età Maschietti, sempre nel fioretto.

Salendo d’età, tra i Ragazzi-Allievi, è arivato anche l’oro grazie a Evan Felici, ancora del Club Scherma Jesi come al solito assoluto protagonista quando si parla di fioretto: non sazio, il Club Scherma jesino ha fatto il bis anche nella categoria Giovanissimi con Diego Stacchiotti, che ha prevalso sul pesarese Ludovico Monti, argento. Jacopo Belfiore, anche lui jesino, è arrivato terzo completando un podio tutto marchigiano nella categoria d’età.

Alle premiazioni era presente anche il presidente della FederScherma-Comitato Marche, Stefano Angelelli, che si è goduto un fine settimana umbro davvero brillante per le giovani promesse della nostra regione.