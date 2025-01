Cryptosmart completa con successo la terza tranche di aumento di capitale Obiettivi dell'operazione. Chi è Cryptosmart

120 Letture Economia

Cryptosmart, primo exchange di criptovalute 100% italiano, ha annunciato il completamento con successo della terza tranche dell’aumento di capitale, per un valore di 1,2 milioni di euro, nell’ambito di un’operazione complessiva di 3,5 milioni di euro. Tra i nuovi soci entra la Banca Popolare di Cortona SCpA, che ha acquisito una quota pari al 5,10% del capitale sociale.

Obiettivi dell’operazione

Secondo quanto dichiarato da Alessandro Ronchi, Co-CEO e fondatore di Cryptosmart, l’operazione rappresenta un passo fondamentale per supportare la crescita dell’azienda e rafforzare la sua posizione competitiva nel mercato, in vista dell’introduzione della nuova regolamentazione europea MICAR. “Guardiamo al futuro con entusiasmo e ottimismo – ha dichiarato Ronchi – e la presenza di un’istituzione storica come la Banca Popolare di Cortona, fondata nel 1881, ci spinge a immaginare nuovi prodotti e servizi digitali innovativi, rendendo l’accesso agli asset digitali semplice e sicuro per tutti”.

Chi è Cryptosmart

Cryptosmart S.p.A. è un exchange di criptovalute 100% italiano, registrato presso l’OAM (Organismo degli Agenti e Mediatori Creditizi). La piattaforma consente di acquistare, vendere, trasferire e custodire criptovalute e asset digitali in modo sicuro e intuitivo. L’obiettivo di Cryptosmart è promuovere l’adozione e la consapevolezza sugli asset digitali, fornendo un servizio trasparente e affidabile per il pubblico italiano ed europeo.