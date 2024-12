Preoccupazione di UGL Marche per la crisi del settore artigiano Avanzate diverse proposte per tentare di migliorare la situazione attuale

L’UGL Marche esprime profonda preoccupazione per i dati emersi dal rapporto annuale EBAM

(Ente Bilaterale Artigianato Marche), presentato durante l’assemblea di fine anno. Il quadro delineato sul comparto artigianale è drammatico: il numero di imprese artigiane (escluso il comparto delle costruzioni) e degli occupati è in calo, mentre le richieste di ammortizzatori sociali sono aumentate del 40%.

La crisi del settore artigiano marchigiano è un campanello d’allarme che non può essere ignorato, è necessario agire subito per tutelare le professionalità artigiane che rappresentano il cuore della nostra economia regionale. Non possiamo permetterci di perdere competenze e tradizioni che sono il simbolo delle Marche.

L’UGL Marche sottolinea come l’attuale modello di concertazione, basato sul patto tra le associazioni di categoria e CGIL, CISL e UIL, si sia dimostrato fallimentare.

Il vecchio schema non è più adeguato per affrontare le sfide del presente. Serve un nuovo patto per le relazioni sindacali che punti su soluzioni innovative e che metta al centro le esigenze reali delle imprese artigiane e dei lavoratori.

Tra le proposte avanzate dall’UGL Marche vi è la necessità di:

1. Rafforzare gli strumenti di sostegno al reddito e la formazione continua per i lavoratori del comparto.

2. Promuovere politiche attive per il lavoro, incentivando l’assunzione e la stabilizzazione del personale.

3. Sviluppare reti di collaborazione tra imprese artigiane, favorendo l’innovazione e l’accesso a nuovi mercati.

4. Introdurre un modello di concertazione inclusivo e moderno, che superi i vincoli degli accordi tradizionali e dia voce a tutte le parti coinvolte.

Il settore artigiano marchigiano non può più essere gestito con soluzioni obsolete. È tempo di guardare al futuro con coraggio e determinazione. L’UGL Marche è pronta a fare la sua parte, ma serve un impegno condiviso per garantire un rilancio sostenibile e duraturo del settore.

L’UGL Marche ribadisce la sua vicinanza a tutte le lavoratrici e i lavoratori colpiti dalla crisi e continuerà a battersi per la salvaguardia delle professionalità artigiane, pilastro dell’identità e dell’economia regionale.

da: UGL Marche – Il Segretario Regionale Carlo Narcisi