Cisl Fp Marche sulle aggressioni ai danni del personale sanitario "Un tavolo regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari è la risposta migliore per condividere azioni di prevenzione"

Il persistere anche nelle Marche di aggressioni a personale medico, infermieristico ed oos, impone soluzioni condivise e capillari all’interno di ogni Azienda del SSR al fine di far operare in sicurezza i professionisti della salute. Necessita l’apertura urgente di un tavolo regionale tra sindacati, Assessore alla Salute, Dirigenti Dipartimento Salute Marche per avere contezza in ogni realtà del SSR della drammaticità del fenomeno, che coinvolge non solo i Pronto Soccorso, per trovare soluzioni condivise atte a fornire risposte efficaci e capillari a chi opera quotidianamente in prima linea per assistere alle necessità sanitarie primarie dei cittadini.

Ogni soluzione ipotizzata da sindacati ed ordini professionali in questi giorni (maggiore cultura sul tema, vigilanza H24, sportelli ecc.. ) deve essere affrontata in una ottica omogenea tale da avere linee comuni valide in ogni realtà del SSR.

Un tema di questa rilevanza deve vedere la Regione protagonista di azioni concrete da portare quanto prima alla attenzione dei sindacati, che da tempo ascoltano le sempre maggiori segnalazioni dei lavoratori.

Si è purtroppo passati dal periodo in cui i professionisti della Salute venivano considerati “eroi” ad un periodo in cui accadono episodi vergognosi da parte di chi “sfoga” sul lavoratore inefficienze del sistema.

Per la Cisl Fp Marche l’apertura di un tavolo regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari è la risposta migliore per condividere azioni di prevenzione a tutela dei lavoratori.

Il Reggente Fp Cisl Marche

Luca Talevi