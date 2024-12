La Regione stanzia 1,33 milioni di euro per nuovi mezzi di trasporto Interessati venti comuni dell'entroterra

728 Letture Cronaca

“Siamo a fianco dei Comuni e finanziamo nuovi mezzi di trasporto per i territori interni per 1,33 mln. Una visione completa delle infrastrutture non si fonda solo su grandi opere ma tiene conto anche di interventi che risolvono problemi quotidiani per le nostre piccole ma vivaci comunità. Oggi è la volta dei Comuni dei territori interni a ricevere un sostegno finalizzato a fornire servizi di qualità ai propri cittadini”.

Queste le parole dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco Baldelli, a commento della pubblicazione della graduatoria del bando per la concessione di contributi a fondo perduto ai Comuni dei territori interni per l’acquisto di nuovi mezzi di trasporto. Sono 1,33 milioni di euro le risorse stanziate dalla Regione Marche che premiano 20 Comuni per l’acquisto complessivamente di 29 veicoli.

“Scuolabus, minivan e autocarri: 1,33 milioni di euro dalla Regione per l’acquisto di mezzi necessari a risolvere situazioni particolari, che a volte non fanno notizia, ma che sono essenziali per i cittadini che vivono nei territori interni – ha detto Baldelli – Nessuno deve più sentirsi figlio di una Regione ‘minore’, ma essere orgoglioso di appartenere a una Regione governata da chi si impegna ad abbattere diseguaglianze territoriali, offrire servizi alla persona diffusi e di qualità, restituire dignità e diritti a tutti i cittadini marchigiani, senza distinzione tra nord e sud, tra grandi e piccoli centri, tra costa ed entroterra”.

Con risorse a fondo perduto per Comuni e Province, la Giunta Acquaroli in quattro anni ha già attivato interventi per 165 milioni di euro per il miglioramento della rete stradale, l’edilizia scolastica, la riqualificazione urbana e, appunto, il rinnovo del parco veicolare.

“Stiamo facendo – ha concluso Baldelli – un grande salto di qualità nel sistema delle infrastrutture regionali, passando sempre di più da un sistema ‘a pettine’ a uno ‘a maglia’, un disegno del Piano Infrastrutture Marche 2032 che prende sempre più forma grazie a 6 miliardi di risorse già disponibili e che ci porterà a riagganciare la nostra regione ai territori più sviluppati d’Europa”.

Di seguito i 20 Comuni vincitori:

1.

Montecalvo in Foglia (PU) 83.997,00 €

2.

Montedinove (Ap) 33.150,00 €

3.

Rotella (Ap) 74.205,00 €

4.

Massignano (Ap) 37.825,00 €

5.

Lunano (PU) 37.646,50 €

6.

San Ginesio (Mc) 90.000,00 €

7.

Frontone (PU) 69.470,42 €

8.

Valfornace (Mc) 90.000,00 €

9.

Cessapalombo (Mc) 28.118,08 €

10.

Fiastra (Mc) 80.886,00 €

11.

Sassoferrato (An) 87.108,00 €

12.

Monte Vidon Corrado (Fm) 53.198,10 €

13.

Isola del Piano (PU) 68.850,00 €

14.

Sefro (Mc) 90.000,00 €

15.

Montegiorgio (Fm) 90.000,00 €

16.

Apecchio (PU) 90.000,00 €

17.

Urbania (PU) 90.000,00 €

18.

Smerillo (Fm) 22.695,00 €

19.

Montefiore dell’Aso (Ap) 75.751,99 €

20.

Falerone (Fm) 40.432,24 €