Saltamartini sull’ennesima aggressione al personale sanitario Ultimo episodio a Macerata

“Per contrastare gli episodi di aggressione ai danni degli operatori sanitari ho dato indirizzo all’AST di Macerata di rafforzare le misure di sicurezza in ospedale, implementando i sistemi di monitoraggio affinché medici, infermieri e tutti gli operatori della sanità, insieme ai cittadini, possano sentirsi al sicuro”. Lo rende noto il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini a seguito dell’ultimo episodio

verificatosi all’Ospedale di Macerata. Saltamartini in mattinata ha incontrato insieme al direttore generale dell’AST di Macerata Marco Ricci parte del personale sanitario del pronto soccorso dell’Ospedale di Macerata, al quale “ha portato la solidarietà e il sentimento di vicinanza e gratitudine” propri, “del Presidente della Regione Marche Acquaroli e di tutta la Giunta”. “Il personale ci ha rappresentato il proprio sentimento di turbamento per l’accaduto, anche per questo in mattinata ho incontrato il Prefetto di Macerata al quale ho chiesto di aumentare i servizi di vigilanza da parte delle forze dell’ordine anche in orario notturno” spiega “affinché gli ospedali siano sempre di più luoghi di cura sicuri”. “Questi episodi sono gravissimi – conclude – e come Giunta li condanniamo con fermezza, per questo ci impegniamo a rafforzare le misure di sicurezza, anche passiva, che l’Azienda Sanitaria Territoriale sta predisponendo d’intesa con le Forze dell’Ordine.”