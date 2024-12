Bando rivolto a imprese delle Marche per EXPO 2025: ventidue i progetti sottoposti "EXPO 2025 Osaka: una vetrina per la promozione delle imprese marchigiane", conclusa la presentazione delle domande

198 Letture Economia

Sono ventidue i progetti presentati per partecipare al Bando ‘EXPO 2025 Osaka: Una vetrina per la promozione delle imprese marchigiane’, cofinanziato con i fondi PR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.3– AZIONE 1.3.4. e con risorse regionali per un importo complessivo di 1.000.000 euro.

“Si conclude con successo la fase di presentazione delle domande ad un bando con cui le nostre imprese avranno in EXPO 2025 Osaka una vetrina di promozione straordinaria non solo sul mercato giapponese ma anche su quello del sud-est asiatico – dichiara l’assessore allo Sviluppo Economico Andrea Maria Antonini – 22 progetti presentati, per un ammontare di contributi richiesti per oltre un milione su oltre 1,8 milioni di investimenti proposti, è un risultato che dimostra come le imprese abbiano risposto in maniere oculata ad un bando che per sua natura è del tutto straordinario: è stato emanato in occasione dell’Esposizione Universale di Osaka 2025, che si terrà dal 13 aprile 2025 al 13 ottobre 2025, sul tema ‘Designing Future Society for Our Lives – Progettare la società del futuro per le nostre vite’ e rivolto ad un mercato lontano e di difficile approccio per le nostre imprese. In collaborazione con Regione Marche e il commissariato Expo 2025 Osaka, le imprese hanno fatto un grande sforzo di progettazione per la promozione di iniziative, consentendo la predisposizione di un calendario regionale di eventi comuni in occasione della ‘Settimana della Regione Marche’ (01-07 giugno 2025) e durante tutto il periodo di Expo Osaka 2025, amplificando gli effetti delle azioni promozionali”.

Le aziende hanno avuto l’opportunità di presentare la propria domanda per progettualità inerenti la ‘Promozione del saper fare marchigiano nelle nicchie/botteghe espositive del Padiglione Italia’, un progetto di allestimento e animazione di una delle nicchie/botteghe espositive che la Regione Marche metterà a disposizione durante la sua settimana (dal 1-7 giugno) in Padiglione Italia.

Verrà rappresentato il tema ‘Pensare con le mani’ come arte manifatturiera d’eccellenza attenta alla trasmissione del saper fare alle generazioni future e protesa verso l’innovazione (ricerca dei materiali, design, industria 5.0). Con questa linea di intervento il beneficiario promuoverà il proprio brand rappresentando il settore manifatturiero della Regione Marche. La seconda linea di progettualità ‘Azioni di internazionalizzazione da realizzarsi in Giappone in occasione di Expo 2025’ prevede una strategia di penetrazione commerciale da realizzare in Giappone pianificando iniziative ed eventi di cui almeno uno previsto nella Settimana della Regione Marche ad Osaka.

Le aziende hanno presentato eventi quali workshop, b2b, video, showcooking, degustazione di prodotti tipici, realtà immersiva, soluzione neurosensoriale, sfilata, contest per scuola di design, promozione su piattaforma multimediale giapponese, eventi con designer e architetti, tutto per promuovere anche l’immagine delle Marche nei confronti di operatori specializzati esteri (buyers, partner commerciali e strategici dell’impresa, potenziali importatori, agenti, stakeholders o influencer). Gli eventi potranno svolgersi durante tutto il periodo Expo, ma almeno uno dovrà ricadere durante la settimana delle Marche.