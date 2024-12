Servizio autoimpiego nelle Marche Nei centri per l'Impiego regionali

Sono stati aperti e già operativi gli Sportelli Autoimpiego presso i Centri per l’Impiego (CPI) di Ascoli Piceno, Fermo, Urbino, Senigallia e Macerata. A renderlo noto è l’assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi.

Il servizio dedicato all’autoimpiego è pensato per supportare i cittadini nella creazione di nuove opportunità di lavoro autonomo, fornendo assistenza personalizzata e strumenti concreti per trasformare idee imprenditoriali. È già presente in tutti i CPI ma non è ancora strutturato: In questa prima fase di sperimentazione viene rafforzato e istituzionalizzato con l’apertura di uno sportello dedicato in cinque CPI, per poi continuare anche negli altri Centri.

“Si tratta di un supporto concreto per chi vuole mettersi in proprio – dichiara Aguzzi – e con l’attivazione dello Sportello Autoimpiego, la Regione conferma l’impegno nel favorire la creazione di nuove imprese e nel promuovere il lavoro autonomo. Questo servizio si inserisce nell’ambito delle politiche attive del lavoro promosse dalla Regione e rappresenta una risposta concreta al sostegno dell’occupazione e al rafforzamento del tessuto imprenditoriale locale”.

Grazie alla competenza degli operatori dei CPI che hanno usufruito di una formazione specialistica da parte della società Sviluppo Lavoro Italia (Società del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), i cittadini potranno accedere agli sportelli che sono stati ufficialmente aperti il 13 dicembre e che offriranno i seguenti servizi: primo colloquio standard per il LEP O; colloquio di approfondimento standard sul grado di maturazione dell’idea imprenditoriale con check list; seminari informativi; laboratori orientativi e consulenza specialistica.

I cittadini interessati possono prenotare un appuntamento direttamente presso il CPI di riferimento.