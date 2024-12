Filottrano, inaugurato il nuovo Punto Salute L'assessore Saltamartini: "Rappresenta un tassello fondamentale del programma regionale per la salute di prossimità"

Sarà operativo ogni giorno, offrendo una presenza continua e diventando un punto di riferimento essenziale per i cittadini di Filottrano e delle aree circostanti. È stato inaugurato oggi il nuovo “Punto Salute” presso la struttura sanitaria di Via Don Minzoni 16, il settimo nell’ambito della rete dell’AST Ancona e il 24esimo del programma regionale dedicato. All’inaugurazione erano presenti: il vicepresidente e assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini, la direzione strategica aziendale dell’AST di Ancona, il direttore del Distretto di Jesi Corrado Ceci, i Medici di Medicina Generale del territorio e il sindaco di Filottrano Luca Paolorossi.

“Il Punto Salute di Filottrano rappresenta un tassello fondamentale del programma regionale per la salute di prossimità”, ha dichiarato il vicepresidente Saltamartini. “Questa struttura, parte di un progetto che prevede 50 Punti Salute in tutta la regione, è stata concepita per offrire servizi di prevenzione di alta qualità, al di fuori delle emergenze. Qui è possibile eseguire esami importanti come elettrocardiogrammi, holter pressorio e cardiaco, e spirometrie, strumenti fondamentali per prevenire le patologie cardio-circolatorie, tra le principali cause di mortalità come infarti, ictus e ischemie. Prevenire significa migliorare la qualità della vita e, in un territorio ricco di attività produttive come questo, anche sostenere la produttività e il benessere della comunità”.

Il Punto Salute di Filottrano, attivo da lunedì 9 dicembre, unisce la presenza sul territorio alla tecnologia avanzata della telemedicina. Grazie a una rete telematica innovativa, esami diagnostici come Ecg, spirometrie semplici e holter pressorio e cardiaco vengono refertati da specialisti cardiologi e pneumologi degli ospedali, garantendo rapidità e precisione. Figura centrale di questo modello è l’infermiere, che oltre a erogare le prestazioni tecniche, offre supporto educativo ai pazienti, e li guida nell’autogestione della salute. Per accedere è necessario prenotare tramite il CUP regionale o allo sportello CUP.

Il Punto Salute si affianca ai servizi del poliambulatorio, che includono visite specialistiche di dermatologia, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, ginecologia, ostetricia e psichiatria. Sono inoltre disponibili servizi infermieristici come il punto prelievi, terapie iniettive e medicazioni. La direzione strategica dell’AST ha già annunciato che i servizi saranno ampliati per rispondere alle esigenze di una popolazione in evoluzione, in particolare per affrontare le sfide poste dall’invecchiamento demografico, come spiegato dal direttore socio-sanitario Massimo Mazzieri e dalla direttrice sanitaria Benedetta Ruggeri.

“I Punti Salute sono una risposta concreta alla carenza di medici, frutto di una programmazione errata negli anni passati”, ha sottolineato Saltamartini. “Abbiamo incrementato le borse di specializzazione a 150 dal 2022, ma per formare nuovi professionisti servono 10 anni. Nonostante ciò, le Marche continuano a distinguersi come una delle cinque regioni benchmark nel settore sanitario, accedendo così a risorse premiali dal Fondo Sanitario Nazionale. Questi fondi ci consentono di investire in tecnologie avanzate, ampliare l’offerta ambulatoriale e rafforzare la nostra rete sanitaria. La nostra rete ospedaliera, con l’ospedale Torrette di Ancona confermato per il terzo anno consecutivo come il miglior ospedale pubblico d’Italia, e con il supporto delle tecnologie elettromedicali più avanzate come certificato da Agenas (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali), deve essere motivo di grande orgoglio per la nostra Regione”.