“Osimo è finalmente libera” Il Pd dopo le dimissioni di Pirani

Dopo mesi di stallo politico, durante i quali la città è stata paralizzata da una maggioranza in continua lotta per il potere, prendiamo finalmente atto che Osimo è libera.

La situazione di impasse amministrativa, che ha condotto la città ad un immobilismo senza precedenti, si è conclusa con le dimissioni del Sindaco.

Tuttavia, ciò che ha caratterizzato questi ultimi giorni nel tentativo di far ritirare le dimissioni al Sindaco non è stato il desiderio di un progetto condiviso per il futuro della città, quanto piuttosto il timore di perdere il potere.

Anche il Presidente Acquaroli, ormai in difficoltà con il suo consenso e i risultati a livello regionale, ha tentato di intervenire per non compromettere la tenuta di una delle città più importanti della provincia di Ancona. Ancora una volta, ciò che guidava questi tentativi non era l’interesse per il benessere dei cittadini, ma la ricerca del consolidamento del potere.

Thomas Braconi, Segretario della Federazione PD di Ancona, ha dichiarato: “Le dimissioni del Sindaco Pirani sono un segnale di disfacimento di un progetto politico che ha messo Osimo in difficoltà per troppo tempo. Questo non è stato un problema di ideologie, ma di capacità di governare e di rispondere ai bisogni dei cittadini. Ora è il momento di ripartire, con una leadership che guardi al futuro e non ai calcoli elettorali.”

Chantal Bomprezzi, Segretaria del PD Marche, ha aggiunto: “Le dimissioni del Sindaco non sono solo un fallimento del centrodestra locale, ma una sconfitta per la Regione Marche, che ha visto compromessi i risultati a livello territoriale. Con le elezioni regionali alle porte, Osimo diventa una città strategica, ma è necessario un cambio di rotta che metta al centro i cittadini e le loro esigenze.”

Ieri sera, finalmente, è arrivata la conferma delle dimissioni che suonano ancora di più come una ulteriore sconfitta per il Governatore Acquaroli e per il centrodestra, e con essa una nuova speranza per Osimo. La città è ora libera da questo lungo periodo di paralisi.

È il momento di guardare avanti e di rimettere in moto il cambiamento. Siamo pronti a lavorare insieme, unendo le forze positive di questa comunità, per ridare slancio e vitalità alla città e restituire benessere ai suoi cittadini. Osimo merita una leadership orientata al futuro, capace di ascoltare le esigenze della gente e di costruire un progetto di crescita e sviluppo sostenibile per tutti.

Chantal Bomprezzi

Segretaria PD Marche

Thomas Braconi

Segretario PD Federazione di Ancona

Osimo, lì 5/12/2024