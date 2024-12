Giornata Marche: Picchio d’Oro a Benedetta Rossi, Premio Presidente a Simone Vagnozzi Un riconoscimento speciale alla delegazione marchigiana Coni e Cip che ha partecipato ai Giochi Olimpici di Parigi 2024

Non hanno bisogno di presentazioni i marchigiani che saranno premiati quest’anno nel corso della Giornata delle Marche al Teatro della Fortuna di Fano il prossimo 11 dicembre alle 16.30.

Il Picchio d’oro, deciso dalla apposita Commissione consiliare istituita per legge e composta da 5 consiglieri regionali nominati dal Consiglio, andrà a Benedetta Rossi, la food blogger più famosa e amata d’Italia; il Premio del Presidente sarà invece assegnato all’allenatore Simone Vagnozzi che negli ultimi anni ha contribuito alla fenomenale ascesa del tennista Jannik Sinner attualmente numero 1 al mondo. In sala inoltre ci sarà anche la delegazione marchigiana Coni e Cip (Comitato italiano Paralimpico) che ha partecipato ai Giochi Olimpici di Parigi, la più numerosa di sempre. Tutti i componenti, atleti, tecnici e accompagnatori riceveranno un riconoscimento speciale per il loro impegno sportivo. L’invito alla Giornata delle Marche era stato loro rivolto dal presidente Acquaroli già questa estate in occasione della conferenza stampa prima della partenza per i Giochi di Parigi.

Benedetta Rossi è una food blogger, scrittrice e conduttrice italiana nata a Porto San Giorgio, nelle Marche. È nota al grande pubblico per il suo stile autentico e familiare, che ha conquistato milioni di appassionati di cucina grazie alle sue ricette semplici e alla portata di tutti. Benedetta ha iniziato la sua carriera condividendo ricette sul suo blog “Fatto in casa da Benedetta”, avviato nel 2011, che in breve tempo è diventato uno dei più seguiti in Italia. Grazie al successo online, ha ampliato la sua presenza sui social media e su YouTube, dove i suoi video di cucina sono tra i più visti. Nel 2016 ha pubblicato il suo primo libro di ricette, seguito da altri bestseller che hanno consolidato la sua popolarità anche nel mondo editoriale. Dal 2018 è protagonista di un programma televisivo su Food Network, dove continua a condividere ricette pratiche e gustose, ispirate alla tradizione italiana e alla cucina di casa. Benedetta vive nelle campagne marchigiane con il marito Marco Gentili, che l’affianca nelle sue attività. La sua filosofia si basa sull’importanza della semplicità, dell’autenticità legata al territorio e della convivialità in cucina, valori che hanno fatto di lei un’icona per molte famiglie italiane.

Simone Vagnozzi è un ex tennista professionista e attuale allenatore italiano, noto per essere il coach del talento Jannik Sinner. Nato a Ascoli Piceno, nelle Marche, Vagnozzi ha avuto una carriera da giocatore concentrata principalmente nel circuito Challenger, raggiungendo il suo best ranking ATP in singolare al numero 161 nel 2011. Dopo il ritiro dal tennis giocato, Vagnozzi si è dedicato alla carriera di allenatore, dove ha dimostrato grande competenza e capacità strategica. Ha lavorato con diversi tennisti italiani, tra cui Stefano Travaglia e Marco Cecchinato, contribuendo alla loro crescita e a successi significativi nel circuito ATP. Nel 2022 è stato scelto per entrare nello staff tecnico di Jannik Sinner, uno dei più promettenti giovani tennisti italiani. Insieme a Darren Cahill, Vagnozzi lavora per affinare il gioco di Sinner, combinando preparazione tattica e mentale per competere ai massimi livelli del tennis mondiale. Dopo i grandi successi di Sinner nella stagione 2023, a fine anno Vagnozzi e Cahill si sono aggiudicati entrambi il premio ATP “Allenatore dell’anno”. E’ apprezzato per il suo approccio metodico e la capacità di instaurare rapporti di fiducia con i suoi atleti, rendendolo un punto di riferimento nel panorama del tennis italiano.