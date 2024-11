La Giornata delle Marche 2024 è stata posticipata a mercoledì 11 dicembre A Roma è convocato in concomitanza del 10 dicembre il tavolo per la vertenza Beko, a cui parteciperanno Acquaroli e Aguzzi

La consueta celebrazione della Giornata delle Marche è stata posticipata di un giorno. Si svolgerà quindi l’11 dicembre, nella location già annunciata, al Teatro della Fortuna di Fano.

La decisione è stata presa oggi nel corso della seduta di giunta per la concomitante convocazione, nel pomeriggio del 10 dicembre, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), del tavolo sulla vertenza Beko. Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, insieme alla giunta regionale ha ritenuto prioritario essere presente al fianco dei lavoratori, delle loro famiglie e delle comunità locali in un momento così delicato per il tessuto economico e sociale delle Marche. Il presidente Acquaroli sarà infatti a Roma per partecipare all’incontro, insieme all’assessore al lavoro Stefano Aguzzi.

Lo spostamento della celebrazione che solitamente si svolge il 10 dicembre, (nella giornata stabilita dalla legge nella data della festa liturgica della Madonna di Loreto), vuole testimoniare l’impegno delle istituzioni regionali verso una vicenda che rischia un impatto molto negativo non solo sul comprensorio di riferimento ma sull’intera comunità marchigiana.