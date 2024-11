“Centrodestra impedisce a Commissione regionale Pari opportunità di partecipare al completo a Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” L'accusa lanciata dal Gruppo assembleare del PD - Assemblea legislativa delle Marche

“Ancora una volta la maggioranza consiliare ha impedito la nomina di una componente della Commissione regionale per le Pari opportunità, in sostituzione di una commissaria dimissionaria.

Ciò è molto grave: non solo perché questa decisione testimonia ancora una volta l’assoluta insensibilità del centrodestra marchigiano verso i temi della parità, ma soprattutto perché viene presa alla vigilia del consiglio monotematico del 25 novembre, che sarà interamente dedicato ai temi della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Come si fa a non comprendere l’assurdità di impedire alla Commissione di partecipare al completo a questo appuntamento?”.

A dirlo è la capogruppo regionale del Partito Democratico Anna Casini.

“Si tratta chiaramente di una scelta politica volta a escludere – aggiunge la consigliera Micaela Vitri – che peraltro il centrodestra non ha neppure il coraggio di difendere, visto che accampa inesistenti motivazioni legate alla mancata valutazione della candidatura da parte dell’Ufficio di Presidenza del consiglio regionale. Facendone parte di questo Ufficio, posso assicurare che, al contrario di quanto sostenuto dal centrodestra, gli adempimenti previsti sono stati tutti svolti in modo corretto e nei tempi giusti. Ricordo ai colleghi e alle colleghe del centrodestra che anche l’esclusione dalla partecipazione politica è una forma di violenza nei confronti delle donne. Spero che il dibattito in programma lunedì, serva prima di tutto a chiarire loro questo semplice concetto che forse molti danno per scontato, ma che evidentemente non lo è”.

da Gruppo assembleare del Partito Democratico – Assemblea legislativa delle Marche