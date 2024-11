Regione Marche contro antimicrobico-resistenza nella World AMR Awareness Week Dal 18 al 24 novembre iniziativa in ospedali, scuole e università per sensibilizzare sull'uso consapevole degli antibiotici

La Regione Marche aderisce alla World AMR Awareness Week, la Settimana mondiale di sensibilizzazione sull’antimicrobico-resistenza (AMR), promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dal 18 al 24 novembre.

L’iniziativa mira a informare e sensibilizzare la popolazione, il personale sanitario e gli studenti sull’uso corretto degli antibiotici, per contrastare l’emergenza di infezioni resistenti agli antimicrobici, una delle più gravi minacce per la salute pubblica globale.

“Si tratta di un problema di Sanità Pubblica perché un uso eccessivo e, a volte, improprio degli antibiotici accelera una naturale mutazione genetica a cui vanno incontro i batteri, aumentando la comparsa e la diffusione di quelli resistenti agli antibiotici”, ha dichiarato il vicepresidente e assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini. “La Regione Marche è determinata a contribuire in modo attivo alla lotta al fenomeno, una sfida che richiede la cooperazione tra istituzioni, sanitari e cittadini. Questa settimana di sensibilizzazione è solo uno dei tanti progetti che stiamo portando avanti: vogliamo informare, formare e incoraggiare un uso consapevole degli antibiotici, proteggendo la salute dei cittadini e delle generazioni future”.

Secondo l’OMS, si stima che ogni anno nel mondo milioni di persone perdano la vita a causa di infezioni resistenti ai farmaci. Un fenomeno favorito dall’uso eccessivo e inappropriato degli antibiotici, sia in ambito sanitario che in agricoltura e allevamento.

La Regione Marche, in collaborazione con le Aziende Sanitarie Territoriali (AST), l’Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) delle Marche, l’INRCA e le Università regionali, ha predisposto una serie di eventi e iniziative sul territorio, con personale sanitario formato, medici specialisti in malattie infettive ed in igiene, infermieri, assistenti sanitari, farmacisti, biologi ed anche veterinari secondo l’approccio “One Health”, che unisce medicina umana, veterinaria e tutela ambientale.

Tra il 18 e il 24 novembre si terranno incontri, campagna informativa in tutte le strutture sanitarie, con desk allestiti negli ospedali e nei servizi territoriali sull’uso corretto degli antibiotici e pratiche di prevenzione.

Tra gli appuntamenti in programma, il 21 novembre a Camerino si terrà il Forum di esperti “Antimicrobico-resistenza (AMR): forma, sensibilizza, agisci subito!”. L’evento, ospitato dall’Università di Camerino (UNICAM), è stato organizzato da AST Macerata, UNICAM, Regione, Agenzia Regionale Sanitaria con la collaborazione degli atenei marchigiani e dell’AOU delle Marche. Moderato dal giornalista Luca Guazzati, vedrà la partecipazione di esperti tra cui il Dr. Alessandro Baiguini, il Prof. Carlo Cifani, il Prof. Marcello D’Errico, la Prof.ssa Anna Teresa Palamara e il Dott. Marcello Tavio. Il forum, aperto al pubblico, prevede un question time per coinvolgere attivamente i partecipanti, seguito da una conferenza stampa.