“Investiti quasi 2milioni per prevenire e contrastare la criminalità” Lo sottolinea Saltamartini

“La Regione Marche per rafforzare il sistema integrato di sicurezza nei territori ha stanziato quasi 2milioni di euro (1.904.055,78 euro, ndr) di contributo a favore degli Enti Locali per l’acquisto di dotazioni tecnico-strumentali destinate alla Polizia Locale”.

Lo ha ricordato il Vice Presidente della Giunta e Assessore della Regione Marche con delega a polizia locale e politiche integrate per la sicurezza, Filippo Saltamartini. Il tema è stato affrontato in Consiglio regionale. Saltamartini ha ricordato che grazie all’importante investimento sono state acquistate “telecamere, nuove autovetture, tecnologie per la rilevazione degli incidenti stradali, del tasso alcolemico e dell’utilizzo delle sostanze stupefacenti alla guida, con l’obiettivo di garantire idonei livelli di sicurezza urbana e di prevenzione e contrasto della criminalità”.

Si tratta di investimenti in sicurezza “che non hanno precedenti nella nostra regione” ha detto, rammentando di aver effettuato anche “una piena sollecitazione al Ministero dell’Interno al quale abbiamo trasmesso una richiesta di potenziamento delle strutture di polizia, incluse quelle di polizia penitenziaria”. Per quanto riguarda gli episodi registrati nel territorio del fermano il Vice Presidente della Giunta ha spiegato che il 24 luglio scorso, ad Ancona, nella sede di Palazzo Raffaello della Regione Marche, si è tenuto “un tavolo di confronto” presieduto proprio da Saltamartini, alla presenza del Prefetto di Fermo, del Vice Prefetto di Macerata e degli Amministratori dei Comuni di Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche, Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio, con l’obiettivo di porre le basi per la sottoscrizione dei patti per la sicurezza urbana nei territori interessati.

In quell’occasione “ci siamo impegnati a mettere a disposizione 100mila euro” di risorse di parte corrente per ciascuna delle annualità 2024/2025/2026, “per sostenere i Comuni nell’azione di potenziamento del controllo del territorio, di concerto con le Prefetture, e le forze di polizia, per prevenire fenomeni criminali che destano allarme sociale e preoccupazione fra i cittadini”. Iniziativa che è in fase di realizzazione, come assicurato dalle stesse Prefetture, tanto che nelle prossime settimane potranno essere sottoscritti i patti per la sicurezza urbana in entrambe le province (Fermo e Macerata).