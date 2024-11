Post alluvione ’22, FI e FDI: “Marche virtuose”. Critiche da PD: “Ripristino e ristori al palo” Consiglio Regionale tutto dedicato al tema della calamità che colpì nel settembre 2022 le province di Ancona e Pesaro Urbino

311 Letture Politica

Il consiglio regionale delle Marche si è riunito martedì 5 novembre per fare il punto sugli interventi e i fondi stanziati a seguito dell’alluvione del settembre 2022, che ha colpito duramente le province di Ancona e Pesaro Urbino. Le dichiarazioni dei gruppi politici hanno messo in luce opinioni divergenti sulla gestione della ricostruzione e sui futuri interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.

Forza Italia ha evidenziato i progressi compiuti dalla giunta regionale di centrodestra, sottolineando il lavoro dell’assessore alla Protezione Civile e all’Ambiente Stefano Aguzzi. La capogruppo Jessica Marcozzi, affiancata dagli altri consiglieri forzisti, ha rimarcato l’impegno di oltre 400 milioni di euro per ripristinare infrastrutture e ristori, inclusi quelli per le aziende agricole, e ha definito la risposta della Regione un modello di efficienza rispetto a quanto fatto da altre regioni colpite da calamità naturali. Secondo Forza Italia, l’attuale giunta ha dimostrato un approccio alla prevenzione senza precedenti, che rappresenta una svolta rispetto alla gestione della precedente giunta di centrosinistra.

Il Partito Democratico ha invece espresso una forte critica alla gestione della giunta Acquaroli. Il vicepresidente dell’Assemblea, Maurizio Mangialardi, ha lamentato il rifiuto della maggioranza di accogliere alcune proposte ritenute fondamentali, come un rimborso completo per i danni alle prime case e il rafforzamento dell’Ufficio speciale di fiume, descritto come una “scatola vuota”. Mangialardi ha inoltre denunciato la lentezza nel ripristino di infrastrutture come i ponti e ha chiesto un innalzamento dei tetti ai ristori per le imprese danneggiate. Il consigliere Romano Carancini ha criticato l’Accordo Quadro con Sogesid, una società romana incaricata della ricostruzione, accusando la giunta di aver esternalizzato la gestione a professionisti non locali, privando i marchigiani del controllo diretto su risorse pubbliche destinate all’emergenza. Infine, la consigliera Micaela Vitri ha lamentato disparità nell’erogazione dei fondi, affermando che molti privati e aziende attendono ancora i ristori promessi, con un tasso di liquidazione delle richieste fermo sotto il 20%.

Anche Fratelli d’Italia, per voce del capogruppo Simone Livi, ha espresso un giudizio positivo sul lavoro della giunta Acquaroli, definendolo un cambio di passo nella gestione delle emergenze. Livi ha sottolineato come siano stati erogati complessivamente 400 milioni di euro dal governo nazionale, oltre a fondi della Regione, dell’Unione Europea e del Fondo di Solidarietà dell’UE per un totale di circa 28 milioni, impiegati su tre macro-ambiti di intervento. Tra questi, gli oltre 1.500 interventi di somma urgenza approvati dal Dipartimento di Protezione Civile, l’erogazione dei primi 24 milioni di ristori per imprese e privati, e un Piano di Opere Strutturali da 130 milioni, finalizzato a interventi come la costruzione di casse di espansione e la manutenzione straordinaria dei fiumi, soprattutto nelle zone più colpite come i bacini del Misa e Nevola. Livi ha inoltre sottolineato come la Regione Marche sia stata la prima in Italia a stanziare contributi specifici per risarcire la perdita di automobili private e furgoni aziendali.

Evidenti, come sempre, le divergenze profonde tra le forze politiche riguardo alla gestione della crisi post-alluvione e alla ricostruzione. Mentre il centrodestra rivendica l’efficacia e l’entità degli interventi, l’opposizione del Partito Democratico insiste sulla mancanza di trasparenza e sulla lentezza delle risposte fornite ai cittadini colpiti. Il dibattito lascia aperte molte questioni, con le comunità colpite che attendono risposte concrete e risultati tangibili.