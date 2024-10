Valorizzazione ecomusei: la Regione Marche ha emanato bando per i contributi 2024 Domande entro giovedì 14 novembre. L'Ente assegna 60mila euro

328 Letture Cronaca

E’ uscito il bando destinato a sostenere gli ecomusei, modello di valorizzazione territoriale che favorisce lo sviluppo socioeconomico dei territori attraverso la valorizzazione e la messa in rete di dinamiche culturali in sinergia con il comparto turistico ed economico.

Lo comunica l’assessore alla Cultura Chiara Biondi secondo la quale “rappresentano una forma museale preziosa per conservare e ripristinare gli ambienti di vita e di lavoro tradizionali, promuovere e recuperare i patrimoni immateriali costituiti da saperi, tecniche, competenze e pratiche locali. Attraverso gli ecomusei è possibile soprattutto scongiurare la perdita di un grande patrimonio materiale e immateriale che rappresenta la nostra identità e fare in modo che possa essere tramandato”.

L’avviso ‘Contributi per la valorizzazione degli ecomusei’ assegna 60 mila euro per l’annualità 2024. In particolare il bando è destinato a sostenere gli ecomusei che operano sul territorio da almeno due anni, che organizzano laboratori, attività didattiche e visite guidate, e che siano muniti di un soggetto coordinatore tecnico-scientifico incaricato in base a comprovate esperienze e competenze eco-museali (come stabilisce la L.R. 9/2022).

La domanda di partecipazione potrà essere presentata da giovedì 24 ottobre 2024, fino alle ore 12:00 di giovedì 14 novembre 2024 in modalità telematica attraverso la piattaforma SmartBandi, appositamente predisposta e raggiungibile tramite il link https://smartbandi.regione.marche.it.