“Acquaroli, dove sono i dati sul turismo delle Marche?” "Pesaro sicuramente bene, ma le altre città sono state davvero trainate dalla capitale della cultura?"

Il Presidente Acquaroli, in un desolante videomessaggio, ha cercato di deviare l’attenzione dallo scandalo degli sprechi di ATIM sostenendo che la prova concreta del corretto funzionamento dell’ente sarebbero i dati sul turismo.



La toppa, però, è peggiore del buco. I ritardi sulla pubblicazione dei dati relativi ad arrivi e presenze del periodo gennaio-agosto 2024, ancora non disponibili, certificano proprio l’inefficienza di ATIM. A differenza di quasi tutte le altre regioni, che hanno già fornito i dati sul turismo con grande dovizia di dettagli anche rispetto ai volumi di fatturato, per ciò che concerne le Marche e i (presunti) successi in questo ambito dobbiamo fidarci sulla parola dell’Assessore al Turismo Acquaroli.

Ho presentato oggi un’interrogazione proprio per chiedere conto dei dati sugli arrivi e sulle presenze turistiche 2024.

L’anno scorso, i dati gennaio-agosto 2023 erano stati presentati alla fiera TTG di Rimini (11-13 Ottobre 2023). La fiera si è svolta anche quest’anno, sempre a Rimini (9-11 Ottobre 2024), ma è stata disertata dal Presidente e Assessore al Turismo Acquaroli (a dimostrazione di quanto consideri centrale questo tema…) e dei dati sul turismo non c’è ancora traccia.

D’altronde, ricordiamo tutti la clamorosa discrepanza registrata tra i dati di ATIM e quelli di Regione Marche per il 2023. Forse stanno “ricontrollando” quelli del gennaio-agosto 2024, ma sorprende che ATIM, così solerte quando si tratta di riempire con centinaia di migliaia di euro società di Roma e Milano tramite affidamenti diretti, non abbia ancora provveduto: una conseguenza, forse, di quegli uffici affittati a caro prezzo e completamente vuoti di funzionari, impiegati, dirigenti.

Ad ogni modo, ci aspettiamo dati roboanti e in forte crescita.

Non certo per merito di Acquaroli, ma grazie a Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024: i dati, per ciò che concerne la città di Pesaro, saranno forniti ad horas nell’importante iniziativa Stati Generali del Turismo 2025 e paiono davvero incoraggianti.

Ci chiediamo se il resto della Regione sia riuscita ad agganciare questo importante volano turistico, nonostante il totale disinteresse e anzi l’ostilità dimostrata dalla Giunta regionale: basti pensare ATIM non ha finanziato nemmeno un progetto per Pesaro (i 366 mila euro per la mostra sui papi marchigiani a Castel Sant’Angelo organizzata dalla società romana C.O.R. non avrebbero potuto essere utilizzati per esposizioni nel contesto di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024?) e non ha ancora versato i 500 mila euro stanziati a bilancio al Comune come (misero) contributo per gli eventi come Capitale Italiana della Cultura.

Altro che mucillaggini e scuse varie, questo sarà il vero banco di prova dell’assessore al turismo Francesco Acquaroli.

Maurizio Mangialardi