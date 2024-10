Le Marche protagoniste al TTG Travel Experience 2024 di Rimini Ben sessanta gli operatori presenti

Dal 9 all’11 ottobre 2024, Rimini Fiera ospita la 61esima edizione del TTG Travel Experience, uno degli eventi più prestigiosi in Italia per la promozione del turismo mondiale. Anche quest’anno, l’offerta turistica delle Marche vede la partecipazione qualificata di 60 operatori marchigiani.

Durante gli incontri B2B organizzati con i buyers internazionali, questi operatori hanno l’opportunità di presentare le loro proposte di soggiorno, mettendo in luce la ricchezza del territorio marchigiano, un luogo che sa offrire esperienze all’insegna della bellezza e del benessere. Si tratta di una preziosa opportunità, in quanto la fiera internazionale richiama in soli tre giorni operatori provenienti da ogni angolo del pianeta, coinvolgendo i principali protagonisti dell’industria del turismo: enti, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, nonché aziende specializzate in tecnologia e soluzioni innovative. Un vero e proprio laboratorio di idee, dove i professionisti del settore possono confrontarsi su nuove tendenze, scoprire formati turistici emergenti e cogliere ispirazioni direttamente dai consumatori.

Il turismo, come sostiene dall’inizio del suo mandato il presidente della Regione Francesco Acquaroli che ha la delega proprio al turismo, costituisce una componente fondamentale del tessuto economico regionale, non solo per l’importante afflusso di visitatori, ma anche per il suo impatto trasversale su altri settori economici, generando una sinergia che contribuisce alla crescita di tutta la comunità. Proprio per questo, tra le priorità del presidente della giunta c’è il potenziamento della promozione turistica regionale, attraverso la valorizzazione delle sue eccellenze territoriali e sull’esperienza del “buon vivere” che caratterizza il nostro territorio. Questa strategia si articola in più aspetti, dalla celebrazione delle eccellenze enogastronomiche locali, alla qualità dell’accoglienza, fino alla promozione dei paesaggi e dei servizi orientati al benessere della persona. In sintesi, le Marche si propongono come il luogo dove vivere esperienze autentiche e rigeneranti. Il TTG Travel Experience 2024 è quindi una straordinaria occasione per rafforzare il ruolo delle Marche nel panorama turistico internazionale, offrendo al mondo intero un assaggio delle sue bellezze, della sua cultura e del suo modo unico di far sentire ogni visitatore a casa.

La promozione turistica regionale, realizzata per il tramite dell’ATIM, si rivolge non solo al mercato italiano, ma punta con decisione anche ai mercati esteri, con un’attenzione particolare a quelli collegati direttamente con l’Aeroporto delle Marche o attraverso gli hub nazionali ed esteri. È emblematico il recente flusso di circa 4.000 turisti nordamericani che, negli ultimi quattro mesi, hanno scelto le Marche come meta, utilizzando proprio questi collegamenti strategici.

L’obiettivo centrale della strategia regionale sarà la destagionalizzazione dell’offerta turistica. Accanto alle tradizionali proposte legate al turismo balneare, la Regione punta a promuovere l’offerta turistica legata alla cultura ed all’arte. Da Urbino ad Ascoli Piceno, le Marche custodiscono un patrimonio storico, culturale ed artistico unico nel suo genere che rende affascinante la visita ad ogni borgo. In questo senso la Regione ha anche stanziato importanti risorse di programmazione comunitaria, al fine di valorizzare e rendere meglio fruibili i borghi storici marchigiani.

Chi viene nelle Marche inoltre non può non apprezzare le meraviglie naturali del territorio, tra cui, ad esempio le spettacolari Grotte di Frasassi, le Lame rosse o i paesaggi dei Sibillini. Inoltre, l’offerta verrà arricchita dalla valorizzazione della produzione enogastronomica locale, con particolare attenzione a prodotti di pregio come il tartufo, che rappresenta una vera eccellenza marchigiana e caratterizza le colline della regione da nord a sud.