Stile di vita marchigiano: un modello salutare Video Notizia - Si è svolto un incontro sul tema ad Ancona, nell'ambito degli eventi legati al G7-salute

948 Letture Cronaca

Un evento dedicato allo stile di vita marchigiano come stile di vita svolto il 4 ottobre alla Loggia dei Mercanti di Ancona.

La Regione Marche gode di un primato in Italia per longevità attiva e prospettiva di vita, con una media di addirittura ultra ottantenni, in salute, che supera quella del resto del Paese.