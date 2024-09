Parte accidentalmente colpo di arma da fuoco a guardia giurata, ferita una donna Denunciato un uomo per un episodio avvenuto nella notte nell'ospedale di Torrette di Ancona

Alle ore 00.50 di martedì 24 settembre i poliziotti sono intervenuti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette di Ancona a seguito di una chiamata che riferiva di un uomo, una guardia giurata, che aveva esploso un colpo d’arma da fuoco dall’interno del gabbiotto di servizio.



Sul posto i poliziotti appuravano che la guardia giurata in servizio, uomo di origine moldava di circa 60 anni, era in stato confusionale per quanto successo.

Inizialmente non era in grado di riferire cosa fosse successo e successivamente ammetteva ai poliziotti che, mentre mostrava l’arma ad un’altra guardia lì in servizio di portierato, accidentalmente partiva dalla sua pistola un colpo.

Lo stesso tuttavia non sapeva riferire come fosse successo.

Il colpo perforava una parete del gabbiotto e trapassava una parete di cartongesso le cui schegge colpivano il braccio di una donna lì seduta in attesa di essere visitata.

La corsa del proiettile finiva nella porta tagliafuoco, dove si incastrava, mentre la donna riportava delle escoriazioni sull’avambraccio.

Sul posto interveniva anche la Polizia Scientifica per i rilievi del caso.

L’uomo veniva condotto in Questura e denunciato per il reato di cui all’art. 703 c.p. – accensioni ed esplosioni pericolose.