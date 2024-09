Maltempo, task force di Autostrade per l’Italia nel tratto costiero tra Emilia-Romagna e Marche Previste precipitazioni abbondanti fino almeno a giovedì

Autostrade per l’Italia, a partire dalla giornata di ieri, ha preventivamente attivato una macchina operativa sui tratti autostradali costieri di Emilia-Romagna e Marche, aumentando i presidi e l’assistenza all’utenza, con una task force dedicata, per far fronte agli eventuali disagi determinati dal maltempo.

Già dalla giornata di ieri, infatti, un intenso sistema temporalesco sta interessando le regioni dell’alto adriatico, dove nel corso delle ultime ore una linea stazionaria ha determinato quantitativi di pioggia rilevanti.

Nel corso delle prossime 24-36 ore permarranno le condizioni di maltempo con abbondanti precipitazioni sui medesimi settori, con particolare interessamento della A14 Bologna-Taranto nei tratti romagnoli e marchigiani.

Autostrade per l’Italia consiglia pertanto agli utenti che dovranno mettersi in viaggio nelle tratte interessate di informarsi prima della partenza e durante il viaggio, attraverso i canali di infoviabilità di Aspi aggiornati in tempo reale, tramite i collegamenti in onda su Rai Isoradio, RTL102.5, RTL102.5 News e, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.

da: Autostrade per l’Italia