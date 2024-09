A Pesaro la Giornata del Volontariato di Protezione civile 2024 della Regione Marche Pubblico encomio per l'impegno durante l'alluvione 2022

Quest’anno, nel corso della tradizionale Giornata del Volontariato di Protezione civile della Regione Marche, in programma il 22 settembre a Pesaro, sarà celebrato pubblicamente l’impegno di tutti coloro che si prodigarono durante le giornate del settembre 2022, quando il territorio regionale fu colpito dai tragici eventi alluvionali.

“In quei giorni – ricorda l’assessore regionale alla Protezione civile, Stefano Aguzzi – il sistema di volontariato della Protezione civile della Regione Marche – ha assolto un ruolo fondamentale nel prestare soccorso ed assistenza alla popolazione colpita dalla calamità naturale”.

“Tutti i volontari che hanno prestato la loro opera – ha continuato Aguzzi – hanno dato prova di un impegno concreto e tangibile di solidarietà e altruismo che va valorizzato come esempio di impegno civico e sociale. Per questi motivi esprimerò a nome della Regione Marche la gratitudine e riconoscenza dell’istituzione a tutti i volontari per l’impegno e la disponibilità dimostrate dalle fasi più critiche dell’emergenza alle sue fasi successive”.

La Giornata del Volontariato di Protezione civile della Regione Marche si svolgerà a Pesaro, quest’anno capitale italiana della cultura, con inizio alle ore 9.30 di domenica 22 settembre, alla presenza dei volontari e delle autorità nazionali e regionali.

Di seguito il programma della Giornata:

08.30: ritrovo dei partecipanti e sistemazione dei mezzi in viale Marconi, alcuni mezzi verranno posizionati in Piazza del Popolo;

09.30: Messa officiata da sua eccellenza mons. Sandro Salvucci arcivescovo di Pesaro presso la Cattedrale Metropolita di Santa Maria Assunta, piazza Collenuccio 15;

10.30: corteo dei volontari dalla Cattedrale a Piazza del Popolo;

11.00: benedizione dei volontari e dei mezzi in Piazza del Popolo da parte di mons. Sandro Salvucci. Durante la benedizione in piazza ci sarà un passaggio della squadra aerea di protezione civile dell’Associazione Aero Club di Fano.

11.15-12.15: Piazza del Popolo: accoglienza sul palco dei rappresentanti degli Enti e delle Istituzioni e interventi delle autorità presenti. Consegna degli attestati di ringraziamento per i volontari ai rappresentanti provinciali e regionali delle organizzazioni di volontariato;

12.45: pranzo da campo presso il palazzetto dello sport in via Partigiani. Il pranzo sarà garantito dalla cucina da campo dell’organizzazione CB Club E. Mattei di Fano.