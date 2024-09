Avvicendamento al vertice regionale dell’Arma dei Carabinieri Il comando della Legione Carabinieri "Marche" è stato assunto dal Generale di Brigata Nicola Conforti

Il mattino del 16 settembre 2024, presso la caserma “G. Burocchi” di Via XXV Aprile di Ancona, alla presenza del Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e Comandante Interregionale “Podgora” di Roma, Generale di Corpo d’Armata Salvatore LUONGO, ha avuto luogo la cerimonia per l’avvicendamento nel Comando della Legione Carabinieri “Marche” tra il Generale di Brigata Salvatore CAGNAZZO, destinato ad assumere in Roma l’incarico di Direttore di Sanità presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, e il Generale di Brigata Nicola CONFORTI, già Comandante del Comando Provinciale Carabinieri Venezia.

Il Generale Salvatore LUONGO ha espresso al Generale CAGNAZZO il suo più vivo compiacimento per i risultati conseguiti dalla Legione nel periodo in cui ne ha retto il Comando e ha rivolto al Generale CONFORTI un caloroso augurio di buon lavoro nel nuovo incarico.

Alla cerimonia hanno partecipato i Prefetti dei cinque capoluoghi di provincia, Autorità amministrative, giudiziarie, religiose, accademiche, l’Ispettore Regionale Marche dell’A.N.C., una rappresentanza di Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri del Comando Legione Carabinieri “Marche”.