Le Marche tornano a scuola: numeri record e un impegno costante per la qualità Oltre 193mila gli studenti iscritti all'anno scolastico 2024/25

L’anno scolastico 2024/25 segna un nuovo capitolo per l’istruzione nelle Marche. Con oltre 193.918 studenti iscritti, la regione conferma la sua vocazione all’eccellenza formativa. Di seguito l’analisi della popolazione scolastica ad oggi:

– Scuola dell’infanzia (Alunni 25.284, di cui diversamente abili 669)

– Scuola Primaria (Alunni 55.704, di cui diversamente abili 2.972)

– Scuola Secondaria di Primo Grado (Alunni 39.268, di cui diversamente abili 1.880)

– Scuola Secondaria di Secondo Grado (Alunni 73.662, di cui diversamente abili 2.507)

Gli alunni diversamente abili sono 8.028, pari al 4% della popolazione studentesca. La presenza di alunni con disabilità è distribuita tra i vari livelli scolastici in maniera omogenea in rapporto alla durata di ciascun segmento d’istruzione, con una concentrazione nelle scuole primaria e secondaria di secondo grado. “Questo dato – afferma il Direttore Generale dell’USR Marche, Donatella D’Amico – evidenzia l’impegno delle istituzioni scolastiche delle Marche nel garantire un’istruzione inclusiva, consentendo a tutti gli studenti di accedere a percorsi educativi adeguati alle loro necessità”.

Le iscrizioni evidenziano un trend positivo, con un leggero aumento rispetto all’anno precedente. In particolare, si registrano numeri significativi alla Scuola Primaria. Sono questi i dati che emergono dalle iscrizioni online, elaborati dal sistema informativo del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Per far fronte a questa crescita, le scuole marchigiane hanno implementato nuove strategie didattiche, puntando sull’innovazione e sulla personalizzazione dei percorsi formativi. Grazie all’impiego di tecnologie digitali e a progetti di collaborazione con enti esterni, gli studenti hanno a disposizione un’offerta formativa sempre più ricca e diversificata.

“Siamo particolarmente soddisfatti – dichiara la Dott.ssa Donatella D’Amico – dei risultati ottenuti. L’Ufficio Scolastico Regionale ha inoltre promosso numerose iniziative volte a favorire l’inclusione e il benessere di tutti gli studenti. Sono stati stanziati fondi per l’acquisto di nuovi materiali didattici, per l’adeguamento degli ambienti scolastici e per la formazione del personale.”

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche