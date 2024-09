Mare d’inverno, un nuovo progetto culturale Partecipa il festival Adriatico Mediterraneo

Adriatico Mediterraneo partecipa al nuovo Adriatico. Mare d’inverno. Un progetto editoriale, culturale e territoriale che racconta la lunga dorsale adriatica in una narrazione estesa, fatta di storie e destinazioni puntuali, con letture e punti di vista multidisciplinari, per cogliere nell’ordinario mare d’inverno l’esperienza di una conoscenza straordinaria.

Il tutto raccolto in un libro di viaggio edito da artem, ideato e curato da Cristiana Colli (in libreria da settembre), che accoglie i testi di 38 autori che guardano il mare, seguono la linea di costa e raccontano il rapporto irriducibile con l’acqua. Il volume è realizzato nell’ambito del progetto Viaggio Italiano – Scopri l’Italia che non sapevi, promosso dal Ministero del Turismo – Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica. I contenuti e gli itinerari realizzati nell’ambito del progetto sono caricati sul sito del Ministero del Turismo www.italia.it .

Il primo appuntamento di un intenso e articolato programma di presentazioni che avvengono in luoghi adriatici esemplari, sarà venerdì 6 settembre ad Ancona alle 18:30 al Salone delle Feste del Museo Archeologico Nazionale a picco sul porto antico, incastonato tra i palazzi e le chiese, le navi, l’Arco di Traiano e la gru della Fincantieri. Una conversazione con gli autori del libro, guidata dal giornalista Martino Martellini, preceduta dai saluti di Luigi Gallo, Direttore Palazzo Ducale di Urbino – Direzione regionale dei Musei Archeologici nazionali delle Marche, del sindaco di Ancona Daniele Silvetti e del consigliere regionale, Marco Marinangeli, e dagli interventi di Paola Marchegiani, dirigente Settore Turismo della Regione Marche e Cristiana Colli, curatrice ed ideatrice di Adriatico. Mare d’inverno.

L’evento prosegue alle 21:00 alla Terrazza del Museo, con il concerto Mediterraneo Battente a cura dell’associazione Adriatico Mediterraneo. Spettacolo realizzato, composto ed arrangiato dal direttore artistico dell’omonimo Festival, il Maestro Giovanni Seneca, per l’occasione alle sue chitarre classica e battente ed alla voce, accompagnato dalla voce e dalle percussioni di Anissa Gouizi, fondatrice del Coro Interetnico dell’associazione Millevoci.

Un concerto di musiche e canti ispirati alle diverse culture del Mediterraneo e al dialogo tra i popoli. Nello spettacolo s’intrecciano composizioni originali a canti tradizionali che abbracciano l’insieme delle tradizioni mediterranee in varie lingue e dialetti: arabo, ladino, greco, serbo-croato, napoletano, pugliese, abruzzese e marchigiano. In un continuo vagare e mescolarsi di suggestioni musicali idealmente ispirate al mare e al Mediterraneo, si incontrano suoni e colori diversi. Protagoniste sono le voci e le corde del Mediterraneo.

Ancona scelta come prima tappa dell’itinerario del libro visto il ruolo della Regione Marche, regione capofila per la promozione del turismo attivo, che rientra tra le attività relative a Le vie del mare per la valorizzazione dei tanti turismi che caratterizzano le località costiere, a partire dalle emozioni e suggestioni che i luoghi sanno offrire lungo tutto l’arco dell’anno.