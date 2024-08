Caso Moncaro, Maurizio Mangialardi (Partito Democratico) difende Legacoop "Ciccioli fomenta la polemica politica senza pensare ai rischi per i soci produttori di Verdicchio"

“Trovo grave e infondato l’attacco portato dall’europarlamentare Carlo Ciccioli a Legacoop. Nel momento in cui si discute il futuro di una importante realtà economica del nostro territorio come la Moncaro, Ciccioli non trova di meglio da fare che inserirsi per giocare la sua ennesima partita esclusivamente politica che non ha nulla a che fare con i destini dell’azienda e dei lavoratori”.

A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi.

“Legacoop – spiega Mangialardi – ha costantemente operato a tutela dei soci per garantire la continuità e la crescita della cooperativa Moncaro. E lo ha fatto sulla documentazione disponibile fornita dalla cooperativa, non inseguendo voci o strumentalizzando problemi che sono comuni a ogni realtà aziendale. Se dall’analisi di tale documentazione Legacoop ha ravvisato scelte sbagliate da parte del Consiglio di Amministrazione tali da mettere a rischio la cooperativa, bene ha fatto ad avanzare la proposta di commissariamento al ministero. Una proposta presa non con leggerezza, ma nel solco della trasparenza dell’azione di vigilanza, documentata dai verbali prodotti durante ogni revisione”.

“Ciccioli – conclude il consigliere del Partito Democratico – si intromette senza alcun titolo, ed evidentemente senza alcuna conoscenza della situazione, nelle vicende di Moncaro solo per attaccare Legacoop, la quale ha avuto la “colpa”, se così si può dire, di aver fatto emergere una situazione divenuta insostenibile e conseguente il rischio che l’azienda cooperativa venga svenduta a danno dei soci produttori del Verdicchio, impoverendo così l’intera Vallesina”.

Maurizio Mangialardi

Consigliere regionale del Partito Democratico – Assemblea legislativa delle Marche