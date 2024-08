Si avvicina il Quarto Forum di Impresa Cultura Italia – Confcommercio Si svolgerà venerdì 6 settembre a Pesaro sul tema "Turismo e impresa culturale"

Pesaro, Capitale Italiana della Cultura 2024, il prossimo 6 settembre accoglierà il Quarto Forum di Impresa Cultura Italia – Confcommercio, appuntamento annuale dedicato alla valorizzazione, alla maggiore diffusione e all’accessibilità della cultura promosso dal coordinamento che dà voce unitaria alle imprese culturali e creative all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia.

Il titolo di questa edizione è Turismo e impresa culturale: bellezza, territori e destinazioni. Nel corso dell’evento sarà analizzato da più punti di vista il forte intreccio esistente tra cultura e turismo, con una particolare attenzione all’incidenza degli investimenti culturali nell’economia locale.

Attraverso analisi e casi studio di successo, saranno esaminati i benefici generati da attività ed eventi culturali quali fiere, festival e rassegne di spettacolo sull’attrattività turistica e le possibili collaborazioni di filiera, evidenziando come la sinergia tra operatori dello spettacolo e del turismo possa generare nuove opportunità economiche e occupazionali, oltre ad arricchire la proposta culturale dei territori. L’obiettivo è delineare strategie di intervento efficaci per supportare e promuovere questa sinergia. Il dibattito, inoltre, affronterà il tema della progettazione di modelli innovatividi destination management, volti a ottimizzare l’esperienza dei visitatori e a creare un legame più profondo tra cultura e destinazioni turistiche. Particolare attenzione sarà infine dedicata al ruolo delle competenze e delle professionalità necessarie per valorizzare la cultura a fini turistici, con programmi formativi che integrino le migliori pratiche del settore.

“Come da tradizione, anche quest’anno il nostro Forum è accolto dalla Capitale italiana della Cultura” afferma Carlo Fontana, Presidente di Impresa Cultura Italia – Confcommercio. “Pesaro rappresenta efficacemente il rapporto prolifico che si può instaurare tra impresa culturale e territorio, esempio perfetto delle riflessioni che saranno portate avanti in questa giornata. Grazie al Rossini Opera Festival, Pesaro si è trasformata da meta balneare a un’attrazione culturale, richiamando nel corso degli anni persone provenienti da tutto il mondo. Ciò si concretizza in un’importante ricaduta economica sul territorioe su tutta la comunità.”

Ad aprire l’appuntamento saranno Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia, e Angelo Serra, Presidente di Confcommercio Pesaro-Urbino/Marche Nord, con la moderazione di Michele Casadei, Vicepresidente Giovani Imprenditori Confcommercio. Seguirà l’intervento di Amerigo Varotti, Direttore di Confcommercio Pesaro-Urbino/Marche Nord, il quale illustrerà il progetto di promozione e valorizzazione turistica dell’Itinerario della Bellezza 2024 ideato e curato da Confcommercio Marche Nord/Pesaro e Urbino, volto a valorizzare e promuovere la bellezza e le eccellenze della provincia di Pesaro Urbino e delle Marche, in Italia e nel mondo.

Si entra nel vivo del forum con il primo panel della giornata, Investire sulla cultura: impatto e ricaduta degli eventi culturali sull’economia e sul territorio. Durante la discussione, saranno analizzati gli effetti degli investimenti nella cultura sull’economia locale e sul territorio, esplorando l’impatto sul settore turistico di spettacoli dal vivo, concerti ed eventi culturali, inclusi i festival musicali, teatrali e di cinema, quali il Rossini Opera Festival e il Magna Graecia Film Festival, e quelli di letteratura, come il Festival Letterario Diffuso Éntula che si svolge in Sardegna. Parteciperanno Daniele Vimini, Vicesindaco di Pesaro e Presidente Rossini Opera Festival, con Luigi Ferrari, Presidente dell’Istituto Nazionale Studi Verdiani, già Direttore Artistico Rossini Opera Festival, Nicola Salvati, Professore Ordinario di Statistica dell’Università degli Studi di Pisa, Francesca Casula, co-Fondatrice Lìberos e Festival Letterario Diffuso Éntula, Gianvito Casadonte, Direttore Artistico Magna Graecia Film Festival, Martha Friel, Professoressa associata di Economia e Gestione delle imprese dell’Università IULM.

Il pomeriggio si aprirà con il secondo panel, La cultura come destinazione: Destination management per la cultura e valorizzazione del turismo, dedicato ad individuare i modelli di organizzazione per ottimizzare l’esperienza culturale dei visitatori nella gestione delle destinazioni turistiche, con particolare attenzione al destination branding legato al benessere e alla cultura, all’utilizzo dei city pass e all’analisi del potenziale e del posizionamento competitivo delle destinazioni, sempre più “smart”. Parteciperanno Tonino Pencarelli, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle imprese dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Fabio Primerano, CEO Vox Group, Mirko Lalli, Founder & CEO The Data Appeal Company, Loretta Credaro, Presidente Isnart e Vice Presidente Confcommercio-Imprese per l’Italia.

Nella seconda metà del pomeriggio, si darà spazio a due esempi concreti di come la cultura possa fungere da catalizzatore per il turismo, la crescita e il benessere del territorio. Valentina Anzani, musicologa, parlerà di OperaMeet, un’app ispirata alle principali piattaforme social che connette appassionati d’opera e consente di “geolocalizzarsi” nei teatri. Giacomo Cepparotti parlerà dell’attività imprenditoriale portata avanti per la valorizzazione del giardino scultoreo del Sacro Bosco di Bomarzo, in provincia di Viterbo, un esempio di come il nostro patrimonio artistico-culturale e naturale possa non solo attirare turisti, ma anche rafforzare il senso di appartenenza ed identità del territorio stesso.

A chiudere le riflessioni sarà Aldo Addis, direttore scuola Librai Italiani-SLI e Vicepresidente ALI, che si concentrerà sull’importanza di perseguire una formazione efficace per la preparazione degli operatori impegnati nella valorizzazione della cultura per festival culturali e fiere letterarie.

A chiudere la quarta edizione del Forum di Impresa Cultura Italia saranno le parole di Carlo Fontana, in qualità di Presidente di Impresa Cultura Italia – Confcommercio.

Il Forum è realizzato in collaborazione con Pesaro 2024, Capitale Italiana della Cultura.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione tramite e-mail a impresaculturaitalia@confcommercio.it. Sarà, inoltre, possibile accreditarsi all’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi a partire dalle 9:30 del 6 settembre.

Gli interventi del Forum saranno raccolti in un volume di prossima pubblicazione. In occasione dell’evento, i partecipanti riceveranno in anteprima il libro Innovazione e Impresa Culturale: tecnologie, linguaggi, pubblico e modelli organizzativi pubblicato da Editori Laterza, che include i lavori del Forum 2023 di Impresa Cultura Italia-Confcommercio.