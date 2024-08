Pugilato marchigiano in lutto per la scomparsa di Primo Zamparini Classe 1939, vinse l'argento alle Olimpiadi di Roma; funerali in programma venerdì 23 agosto a Fabriano

Il mondo della boxe piange un suo campione: è morto all’età di 85 anni, Primo Zamparini, medaglia d’argento nei pesi gallo alle Olimpiadi di Roma nel 1960.

Il decesso è avvenuto all’ospedale Profili di Fabriano dove Zamparini si trovava ricoverato a seguito di una brutta caduta.

“È stato un campione eccezionale, un simbolo per la boxe fabrianese e marchigiana – commenta il Presidente della federazione pugilistica marchigiana Luciano Romanella – quando si presentava alle nostre riunioni, veniva sempre invitato a salire sul ring per farlo conoscere e portarlo ad esempio dei nostri giovani atleti; il pugilato marchigiano si stringe attorno alla famiglia per la grave perdita di un simbolo dello sport fabrianese”.

Durante la sua carriera agonistica Zamparini, soprannominato “la macchina da pugni” ha vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Roma nel 1960, la medaglia d’oro ai mondiali militari nel ’60 e bronzo ai campionati europei del 1961. Ha fondato la società dilettantistica “Pugilistica Fabrianese” dove insegnava la noble arte alle nuove leve.

I funerali avranno luogo domani, venerdì 23 agosto, alle ore 17,00, presso la Chiesa di San Giuseppe Lavoratore a Fabriano.

da: Massimo Pietroselli