Ispezioni dei NAS in varie località marchigiane, numerose le irregolarità riscontrate Scattate sanzioni nei confronti di ristoranti, bar, stabilimenti balneari e agriturismi

700 Letture Cronaca

Nella mattinata di lunedì, i Carabinieri del NAS di Ancona, nell’ambito della campagna “Estate Tranquilla” promossa dal Comando Carabinieri Tutela della Salute di Roma, hanno proceduto al controllo di un agriturismo di Montegiorgio (FM), riscontrando gravi non conformità igienico sanitarie nei locali cucina e nel deposito di alimenti. In particolare è stata accertata la presenza di sporcizia diffusa, nonché incrostazioni di grasso e scarti alimentari sulle attrezzature. Anche nel deposito degli alimenti sono state rilevate scarse condizioni igienico sanitarie con presenza di commistione di alimenti, peraltro poggiati a diretto contatto con il pavimento. I militari hanno altresì accertato la mancanza:

 dell’indicazione degli allergeni sul menù del ristorante, condotta sanzionata ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. Nr. 231/2017, con Euro 6.000;

 del manuale di autocontrollo HACCP sanzionata ex art. 6, comma 6, del D. Lgs. 193/07, con Euro 2.000.

Per le precarie condizioni igienico sanitarie, il titolare dell’attività è stato altresì sanzionato ai sensi dell’art. 6 comma 6 del D. Lgs. 193/07, con Euro 1.000 e contestuale richiesta, all’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo, di sospensione dell’attività di ristorazione. Il relativo provvedimento veniva emesso ed eseguito nella giornata di martedì.

Nel fine settimana, l’attività dei Carabinieri del NAS di Ancona, ha portato al controllo:

– di un Bar Ristorante di Cingoli (MC), anch’esso sanzionato per le scarse condizioni igienico sanitarie riscontrate nei locali e sulle attrezzature, con Euro 1.000.

– di uno stabilimento balneare di Civitanova Marche (MC). Anche in questo caso, il ristorante annesso allo stabilimento è risultato avere diffuse inadeguatezze igieniche – sanitarie per le quali è stata fatta richiesta di provvedimenti prescrittivi all’Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata. Inoltre, stante la mancata esibizione nel locale degli orari di apertura al pubblico, il titolare del ristorante è stato sanzionato ai sensi dell’art. 56, comma 2, lettera B della Legge Regionale nr. 22/2021, con Euro 1.000;

– di un ristorante di Ancona, che è stato sanzionato ex art. 6, comma 8, del D. Lgs. nr. 193/07, con Euro 2.000, per non aver rispettato una o più procedure previste dal proprio piano di autocontrollo. Anche in questo locale sono state riscontrate inadeguatezze igieniche per le quali è stata fatta richiesta di provvedimenti prescrittivi all’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona.

Capitano Alfredo Russo