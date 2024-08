Due Sorelle: bagnanti recuperati. Ragazza in barca accusa malore. Pescatore trovato morto Militari di Capitaneria di Porto e Guardia Costiera impegnati sui litorali delle Marche nel weekend di Ferragosto: sette le sanzioni

Nel corso dell’ultimo fine settimana, che ha seguito le impegnative giornate di festività di Ferragosto, massimale è stato l’impiego dei militari della Capitaneria di porto di Ancona nelle operazioni di vigilanza e pattugliamento del litorale compartimentate.

Negli ultimi giorni, serrati controlli circa il corretto uso del mare nonché il regolare svolgimento delle attività balneari sono stati effettuati in maniera intensificata – via terra e via mare – nell’ambito dell’attività “Mare e Laghi Sicuri 2024”.

Il personale della Guardia Costiera ha, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, svolto attività via mare e via terra, per un totale di 75 controlli, principalmente volti al rispetto delle prescrizioni del Codice della Nautica da diporto nonché dell’Ordinanza di Sicurezza balneare del Compartimento marittimo di Ancona.

Il dipendente personale ha elevato 7 sanzioni amministrative per condotte illecite riguardarti il mancato rispetto dei limiti di navigazione dalla costa da parte delle unità da diporto.

Durante il fine settimana appena trascorso, in aggiunta all’attività di vigilanza sopra descritta e nell’alveo dei precipui compiti istituzionali della Guardia Costiera, il 7° MRSC della Direzione Marittima di Ancona – sede del coordinamento regionale di tutti i soccorsi in mare, diretto dall’Ammiraglio Ispettore Vincenzo Vitale – ha fronteggiato diverse emergenze.

La Sala Operativa di Compamare Ancona, a partire da venerdì 16 agosto, ha coordinato le operazioni di ricerca di un pescatore della piccola pesca di Porto San Giorgio, il cui mancato rientro era stato denunciato dai familiari. Le attività di ricerca, condotte mediante il dispiego di mezzi navali, aerei e terrestri della Guardia Costiera, nonché con il supporto del team subacqueo dei Vigili del Fuoco, si sono protratte fino alla tarda mattinata di domenica, quando il velivolo Nemo 11 della Guardia Costiera ha rinvenuto il cadavere dell’uomo a circa 4 miglia al traverso di Lido di Fermo.

La salma è stata affidata alla motovedetta CP 839, già presente in zona, che ne ha curato il trasporto presso il Porto San Giorgio.

Ancora nella giornata di venerdì 16, la Sala Operativa di Ancona ha disposto l’attivazione della M/V CP 843 di S. Benedetto del Tronto, al fine di prestare assistenza ad una ragazza colta da malore, mentre si trovava a bordo di un’imbarcazione da diporto. Intercettata l’unità, a circa 12 miglia dalla costa, il personale della Guardia Costiera ha prontamente effettuato il trasbordo della malcapitata, per poi dirigere immediatamente in rientro in Porto ed affidare la giovane alle cure del Servizio 118.

Infine, nel pomeriggio di domenica 18 agosto il mezzo nautico minore G.C. A/83, impegnato in routinaria attività di pattugliamento del litorale, ha provvidenzialmente intercettato, presso la spiaggia Due Sorelle, due bagnanti i quali avevano raggiunto la spiaggia a nuoto ma, a causa delle avverse condizioni meteo, non erano più in grado di tornare al loro punto di partenza, presso il porto di Numana. I due bagnanti, i quali facevano conto di rientrare con un’unità di trasporto passeggeri – che in verità non sarebbe mai passata – sono stati prontamente recuperati dal battello della Guardia Costiera e trasportati fino al porto di Numana.

Nel ricordare che il contributo di ogni cittadino è fondamentale, in caso di emergenze in mare chiamare il Numero Unico Europeo per le Emergenze 112 ed il Numero Blu 1530 per le emergenze in mare, completamente gratuito sull’intero territorio nazionale 24 ore su 24.