Marche, nascono Academy di filiera: sistema educativo e mondo del lavoro collaborano Creazione di percorsi formativi mirati alle esigenze del mercato

Si chiama Academy di Filiera ed è un bando che mira alla presentazione di progetti in cui il mondo della formazione e quello delle imprese collaborano nella creazione di percorsi rivolti a lavoratori e futuri occupati.

I partecipanti sono chiamati a realizzare corsi di alta qualità insieme a Enti di formazione accreditati, università, imprese e associazioni di categoria della Regione Marche che rispondano alle reali esigenze del mercato: le risorse a disposizione ammontano a 6.750.000 euro.

“La creazione delle Academy di Filiera – ha detto l’assessore alle Politiche del Lavoro Stefano Aguzzi – rappresenta una innovazione assoluta per rispondere alle sfide attuali del mondo del lavoro, promuovendo la specializzazione e l’inclusività nella formazione. Investiamo risorse importanti per una nuova opportunità formativa, in cui le aziende giocano un ruolo centrale”.

In pratica le imprese, che conoscono il mondo del lavoro, collaboreranno con enti di formazione professionale, istituzioni scolastiche, università e associazioni di categoria per progettare e realizzare corsi che rispondano alle sfide del mercato. Le Accademy rappresenteranno una opportunità per promuovere lo sviluppo sostenibile, l’innovazione, la competitività in settori strategici per l’economia regionale come: Commercio, Turismo, Artigianato, Manifattura, Costruzioni, Servizi.

“Favorendo l’integrazione tra il mondo della formazione e quello delle imprese – ha proseguito Aguzzi – raggiungiamo molti obiettivi: l’aumento della coincidenza tra domanda e offerte di lavoro, lo sviluppo di nuove competenze necessarie a far fronte alla trasformazione continua dei processi di produzione e del mercato del lavoro. Inoltre verranno certificate le competenze acquisite in questi percorsi formativi e questo migliorerà la qualità, la trasparenza e la flessibilità dell’offerta di apprendimento permettendo a ciascuno di creare percorsi formativi e di carriera personalizzati per valorizzare se stessi e le proprie capacità”.

L’avviso è stato pubblicato oggi e la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 10 ottobre 2024. Per maggiori informazioni e dettagli è possibile visitare il sito della Regione Marche ai link:

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Bandi-di-finanziamento/id_27685/8373