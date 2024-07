Martedì 30 luglio tavola rotonda su “Imprese e mercati, export il futuro delle Marche” L'incontro, organizzato da CNA Marche, si svolgerà ad Ancona a partire dalle ore 18.00

“Imprese e mercati, export il futuro delle Marche”. E’ questo il tema della tavola rotonda organizzata da Cna Marche in occasione dell’Assemblea annuale dell’Associazione, che si terrà martedì 30 luglio ad Ancona. L’appuntamento è per le ore 18 nella sala Drudi di Cna Marche, in via Sandro Totti 4, zona Baraccola.

A confrontarsi su progetti, strategie, opportunità per promuovere all’estero prodotti e tecnologie delle aziende marchigiane, saranno il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il presidente di Cna Marche Paolo Silenzi, il presidente della Camera di commercio delle Marche Gino Sabatini, il responsabile nazionale Cna per l’internazionalizzazione Antonio Franceschini, il presidente di ESG Group Giovanni Giorgetti, il segretario Cna Marche Moreno Bordoni. A coordinare la tavola rotonda sarà Daria Paoletti, giornalista di SKY Tg24.

In un periodo di grande difficoltà per il sistema produttivo marchigiano, che ha dovuto affrontare in sequenza le crisi dovute alla pandemia, alle guerre, all’inflazione, ai costi energetici e delle materie prime, l’export ha rappresentato l’ultima frontiera per le nostre imprese. Tutto questo fino al 2022.

Dallo scorso anno, purtroppo, anche i mercati esteri hanno cominciato a mostrare segni di cedimento. Nel 2023 le esportazioni regionali sono diminuite del 12,3 per cento, per effetto della riduzione delle vendite di prodotti farmaceutici, prodotti nelle Marche soprattutto da una importante multinazionale nell’ascolano.

Ma, anche escludendo farmaci e medicinali, la crescita dell’export si è fermata, a causa del calo della meccanica e del sistema moda particolarmente rilevante in questa prima parte del 2024.

Cna Marche ritiene fondamentale intensificare la collaborazione tra la Regione, la Camera di Commercio con le sue Aziende speciali e le associazioni di categoria per sostenere le piccole e media imprese esportatrici marchigiane e agevolarne la presenza nelle fiere nazionali e internazionali.

La tavola rotonda di martedì 30 luglio dovrà servire ad individuare e mettere in campo iniziative comuni per rilanciare l’export marchigiano e favorire l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese marchigiane.