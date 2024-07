Interventi regionali sul credito alle imprese: svolto ad Ancona il primo incontro – VIDEO Assessori Brandoni e Antonini hanno incontrato operatori settore

Economia

Si è svolto a Palazzo Raffaello il primo degli incontri sul territorio programmati dagli assessori Goffredo Brandoni e Andrea Maria Antonini per illustrare gli interventi regionali in programma in materia di credito alle imprese.

L’incontro ha visto una forte partecipazione di rappresentanti del mondo bancario, dei confidi, delle organizzazioni imprenditoriali e dell’ordine dei commercialisti.

L’assessore al Credito Brandoni ha illustrato le prossime misure in materia di politiche creditizie. In particolare, è prevista la riapertura attesa dal mondo imprenditoriale, con oltre 10 milioni di euro che la Regione ha recuperato da fondi di rotazione la cui gestione si è conclusa, per il Fondo Nuovo Credito.

“Dopo il successo del Fondo Nuovo Credito, che ad inizio anno ha visto il pieno utilizzo di 20 milioni di euro per l’accesso al credito e l’abbattimento del costo degli interessi, vogliamo aggiungere nuove risorse per aumentare il numero delle imprese beneficiarie, che è già di quasi 2000 imprese”.

Come seconda misura si intende affrontare il noto problema della sottocapitalizzazione delle piccole imprese, con un intervento che sosterrà gli aumenti di capitale a fronte di nuovi investimenti.

“Il rafforzamento della struttura finanziaria è essenziale anche per facilitare in futuro l’accesso al credito bancario delle imprese minore, sempre più sottoposte a regole rigide da parte delle grandi banche. Purtroppo, il peso delle piccole banche locali negli ultimi anni è diminuito. Ci sono 70 piccoli comuni marchigiani che non vedono la presenza di sportelli bancari”.

L’assessore alle attività produttive Andrea Maria Antonini ha posto in evidenza, come gli strumenti finanziari e creditizi, sempre più essenziali per il supporto alle piccole e medie imprese, sono stati inseriti in tradizionali schemi di aiuto alle imprese basati su contributi a fondo perduto.

“Abbiamo fatto questa operazione sugli interventi appena usciti relativi all’avvio e al consolidamento delle start up e all’internazionalizzazione e stiamo lavorando nella stessa direzione su un grande intervento sull’efficientamento energetico delle imprese, sugli investimenti green, e sulle imprese agricole e agroindustriali. Consentire alle imprese che fanno investimenti e sviluppo una adeguata disponibilità di liquidità è essenziale per il successo dei progetti stessi e per lo sviluppo delle imprese”.

Gli incontri sul territorio proseguono, il prossimo si terrà mercoledì 31 luglio, alle ore 15,30 a Civitanova Marche, nella Sala Consiliare di Via Buozzi. Il primo agosto, alle 15,30, sarà a Fermo nella sede della Provincia (via largo Gaspare Morello). L’ultimo appuntamento è previsto ad Ascoli Piceno, venerdì 2 agosto nella sede di Confindustria Ascoli (Corso Mazzini 151).