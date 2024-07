Credito, una serie di appuntamenti per illustrare le misure attivate da Regione Marche Gli assessori Brandoni e Antonini incontrano gli operatori del settore

1.571 Letture Economia

Una serie di appuntamenti sul territorio per illustrare agli operatori del settore le novità sulle misure attivate dalla Regione Marche in materia di credito.

Organizzati dall’assessore al Credito Goffredo Brandoni, insieme ad Andrea Maria Antonini, assessore allo Sviluppo Economico, gli incontri tecnici saranno l’occasione per presentare la strategia regionale che, attraverso lo strumento finanziario Credito Futuro Marche, sostiene il credito e le garanzie delle attività produttive del territorio.

“All’interno del Fondo, la Regione ha attivato già a gennaio il primo Fondo operativo denominato ‘Fondo Nuovo Credito Ordinario’ con una dotazione pari a 20 milioni che sono stati richiesti integralmente dalle imprese in circa due mesi di apertura. In questi giorni – dichiara l’assessore Brandoni – si sta rifinanziando il Fondo con altri 9,5 milioni che serviranno a completare le domande rimaste inevase nel primo bando e a riaprire un nuovo bando a settembre 2024”. Aggiunge poi Antonini che “si attiveranno altri interventi per sostenere le imprese in diversi settori come quello dell’energia, delle nuove imprese, del settore agricolo e agroalimentare, un fondo per sostenere la capitalizzazione di impresa e per fornire ulteriore liquidità e risorse per investimenti”.

Il primo appuntamento tecnico voluto dagli assessori con tutti i rappresentanti del settore del credito è previsto per mercoledì 24 luglio alle ore 11 ad Ancona, nella sede della Regione, in sala Raffaello di Palazzo Raffaello. Nel primo pomeriggio di mercoledì, alle 15,30, si terrà a Fano alla Mediateca Montanari (piazza Pier Maria Amiani).

Il 31 luglio poi l’incontro si svolgerà a Civitanova Marche, nella Sala Consiliare di Via Buozzi. L’ultimo appuntamento è previsto ad Ascoli Piceno, venerdì 2 agosto, nella sede di Confindustria Ascoli (Corso Mazzini 151).