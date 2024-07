“Speravo consiglieri accogliessero invito del Partito a gestione unitaria. Occasione persa” La segretaria regionale Chantal Bomprezzi, commenta l'elezione a capogruppo del PD Marche della consigliera Anna Casini

176 Letture Politica

La segretaria regionale Chantal Bomprezzi, dopo l’elezione a capogruppo del PD della consigliera Anna Casini, votata da 5 consiglieri su 8, commenta.

“Ho confidato fiduciosa che la maggioranza dei consiglieri accogliesse l’invito del Partito nazionale ad una gestione unitaria di partito e gruppo. Ho sperato fino all’ultimo.

Sono dispiaciuta per questa occasione persa e con me la grandissima parte della comunità politica del PD Marche. Evidentemente ancora gli strascichi del commissariamento passato non sono superati.

Così come ancora non vi è stata una piena accettazione del risultato congressuale. Ma non ci arrenderemo in questo processo di cambiamento e continueremo con determinazione a lavorare per includere e costruire l’alternativa alla destra.

Dal punto di vista dell’azione politica tutto resta immutato, che è ciò che conta ed interessa ai cittadini marchigiani e alla comunità del centrosinistra.

Buon lavoro a tutte e tutti noi”.