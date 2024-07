Mangialardi lascia ruolo di capogruppo: ora è vicepresidente Assemblea Legislativa Marche L'esponente del PD prende il posto di Biancani, dimissionario come Serfilippi perchè eletti sindaci: in Consiglio Dallasta e Minardi

Maurizio Mangialardi è il nuovo Vicepresidente dell’Assemblea legislativa delle Marche. Già dimessosi da capogruppo del Pd è stato eletto con 9 voti (quattro preferenze sono andate a Fabrizio Cesetti) nel corso della seduta consiliare e prende il posto di Andrea Biancani.

L’Ufficio di Presidenza risulta così formato dal Presidente Dino Latini (Udc Popolari Marche – Listeciviche), dai due Vice di maggioranza e opposizione Gianluca Pasqui (FI) e Maurizio Mangialardi (Pd) e dai Consiglieri segretari Pierpaolo Borroni (FdI) e Micaela Vitri (Pd).

In apertura dei lavori l’Aula ha proceduto alla presa d’atto delle dimissioni e alla surroga in Consiglio regionale per Luca Serfilippi (Lega) e Andrea Biancani (Pd), eletti rispettivamente sindaci di Fano e Pesaro nel recente appuntamento con le urne per le amministrative. Al loro posto siederanno Giovanni Dallasta e Renato Claudio Minardi, già consigliere e Vicepresidente nella passata legislatura.

Dallasta entra nel Gruppo misto, costituito nei giorni scorsi con delibera dell’Ufficio di Presidenza e di cui fanno parte attualmente, dopo aver lasciato quello della Lega, Marco Marinangeli (Presidente) Mirco Bilò, Lindita Elezi, con dichiarazione di appartenenza allo schieramento politico di maggioranza.

Ma è in arrivo un ulteriore cambiamento. Bilò ha infatti annunciato il suo passaggio al gruppo di Forza Italia e l’ingresso sarà formalizzato prossimamente attraverso tutti gli adempimenti del caso.