Crisi settore moda, tavolo in Regione Marche Acquaroli e Antonini hanno incontrato le associazioni di categoria

Si è svolto la mattina di venerdì 5 luglio in Regione un tavolo per discutere delle problematiche e dei possibili interventi di supporto alle imprese da adottare di fronte alla fase critica che sta vivendo in questo periodo il settore della moda e calzaturiero marchigiano.

All’incontro hanno partecipato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Andrea Maria Antonini, e i rappresentanti e dirigenti regionali e provinciali delle associazioni di categoria.

L’esigenza manifestata di un confronto con le istituzioni è stata prontamente accolta.

Si è evidenziata la necessità di comprendere le cause alla base del momento critico che si sta manifestando principalmente attraverso un calo degli ordini, per poter indirizzare le eventuali risorse disponibili per sostenere strategie di sviluppo mirate. Altro aspetto fondamentale è l’importanza di promuovere azioni in sinergia tra imprese per rafforzare il tessuto e la competitività nei mercati.

Al termine dell’incontro si è concordato che i rappresentanti di categoria trasmetteranno una sintesi delle proposte ritenute urgenti per affrontare la situazione, propedeutica alla richiesta di un incontro da organizzare entro breve tempo a Roma, al Ministero del Made in Italy.

Resta poi da affrontare la fase caratterizzata da misure sul medio e lungo termine in grado di incidere in maniera strutturale sulla crescita, orientando le iniziative verso azioni funzionali alla crescita, allo sviluppo e all’innovazione del settore.