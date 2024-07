I Pooh: “piazza gremita, Senigallia ci hai emozionato. Torneremo” Red Canzian dopo il concerto in piazza Garibaldi

Anche i Pooh, come già i Simple Minds, ringraziano Senigallia per l’accoglienza nel concerto sold-out di piazza Garibaldi del 3 luglio.



Red Canzian, storico bassista e voce dei Pooh, nonché compositore di diverse canzoni del gruppo, ha scritto:

“SENIGALLIA, quante emozioni ci avete fatto provare. La piazza era GREMITA di gente e avete cantato dall’inizio alla fine… Tutto QUESTO per noi è un regalo INCREDIBILE! Non vediamo l’ora di ritornare in questo posto per farvi ancora gioire e provare le stesse sensazioni che abbiamo provato noi”.