Presentato il programma della 15° edizione di “Non a voce sola” La rassegna ha preso il via il 15 giugno a Castelfidardo e si concluderà il 26 settembre a Jesi

“Miracoli” è il tema filo conduttore della XV edizione di “Non a voce sola”. La rassegna di poesia, filosofia, narrativa, musica e arti, realizzata con il patrocinio di Consiglio regionale e Commissione Pari Opportunità, propone anche per il 2024 un ricco calendario di appuntamenti da nord a sud del territorio marchigiano.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del festival itinerante il Presidente dell’Assemblea legislativa Dino Latini ha parlato di una manifestazione “unica nel suo genere, che riscuote di anno in anno sempre maggiore successo, grazie all’impegno di organizzatori e Commissione regionale pari opportunità che in questi anni non ha mai fatto mancare il sostegno alla kermesse”.

La madrina della rassegna, che si concluderà il 26 settembre a Jesi, è la scrittrice Lucia Tancredi, mentre la direzione artistica è come sempre di Oriana Salvucci, ideatrice e curatrice del festival. “Abbiamo scelto come ‘fil rouge’ i ‘miracoli’ – ha spiegato – intesi sia in senso laico sia teologico, essendo di fatto trasversali ad ogni cultura, a ogni tempo, a ogni linguaggio”.

Tra gli ospiti della XV edizione, l’autrice e conduttrice televisiva Serena Dandini, che ha dato il via al programma il 15 giugno a Castelfidardo; la poliedrica Barbara Alberti, in agenda per il 4 luglio; il filosofo Umberto Galimberti, con un doppio appuntamento, il 16/7 a Camerano e il 13 settembre a Falerone. “Numerosi nomi di spessore – ha evidenziato la Presidente Cpo Maria Lina Vitturini – si alterneranno nel corso del festival, come sempre molto partecipato, e dove è possibile ritrovarsi per riflettere a tutto tondo su diverse tematiche, con particolare attenzione all’universo femminile”.

Sono previsti appuntamenti nei comuni di Castelfidardo, Ancona, Grottammare, Chiaravalle, Camerano, Monte S. Pietrangeli, Montecassiano, Monterubbiano, Falerone, Camerino e Jesi. “Ma l’edizione di quest’anno – ha concluso Salvucci – riserverà anche tante soprese, con incontri fuori programma che si aggiungeranno nel corso dell’estate”.