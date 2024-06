Le attività dei Carabinieri nelle Marche nel periodo maggio 2023-maggio 2024 Celebrato il 210° annuale della fondazione dell'Arma dei Carabinieri: premiati 40 militari che si sono distinti

“Le caserme dell’Arma sono la casa degli anconetani”: con queste parole il Comandante della Legione Carabinieri Marche, Generale di Brigata Salvatore Cagnazzo, ha voluto esprimere il suo pensiero di perenne e costante vicinanza dei Carabinieri delle Marche alla cittadinanza.

Ed i numeri relativi all’analisi dei dati sulla situazione della criminalità nella regione Marche lo sottolineano in pieno. Infatti, nel corso del periodo in esame sono stati denunciati complessivamente da tutte le forze di polizia 39.186 reati di cui 33.406 (pari all’85,25%) perseguiti dalla sola Arma dei Carabinieri. Le persone deferite all’Autorità Giudiziaria in tutta la Regione sono 11.480, di cui 10.353 in stato di libertà e 1.127 in stato di arresto. Sono stati individuati i responsabili di 11.480 eventi criminosi ed in particolare, sono state deferite all’A.G. 10.353 persone in stato di libertà (di cui 2.788 stranieri) e 1.127 persone in stato di arresto (di cui 354 stranieri). Nel periodo di riferimento si sono verificati complessivamente 4 omicidi di cui un femminicidio cui si aggiunge un tentato femminicidio. I reati di maltrattamenti in famiglia perseguiti sono stati 592 mentre gli atti persecutori (cd. Stalking) perseguiti sono 292. Per quanto attiene i furti, reato statisticamente più incidente, si registrano complessivamente 3.080 casi. Le tipologie più diffuse sono i furti in abitazione: 601; con destrezza: 524; in danno di esercizi commerciali: 331; sulle auto in sosta: 188; di motocicli: 101. Decisa è stata la risposta dell’Arma nei confronti del fenomeno, con importanti operazioni di servizio che hanno consentito anche di recuperare la merce rubata, come quella che lo scorso 7 febbraio hanno condotto i carabinieri del comando Provinciale di Ancona che ha consentito di arrestare 7 persone autori di 36 furti in abitazione in provincia.

Le truffe e le frodi informatiche sono state 1.761 (di cui 462 scoperte). Sempre costante l’attenzione dell’Arma sul tema delle truffe agli anziani: sono decine gli incontri pubblici effettuati dai comandanti di Stazione nel territorio regionale per spiegare le tipologie di truffe e come non “cascarci” così come sono diverse le operazioni svolte per reprimere il fenomeno, ad esempio quella dei carabinieri di Osimo che il 16 maggio scorso hanno arrestato a Napoli 2 persone autori di 40 truffe nelle Marche e in tutto il territorio nazionale con il modus operandi ormai tristemente noto: un complice, con base a Napoli, contattava le vittime su un telefono di rete fissa e, dopo essersi qualificato come Maresciallo dei Carabinieri, Finanziere, oppure come dipendente di un ufficio postale, riusciva a convincere le vittime che avrebbero dovuto consegnare a un collega soldi o gioielli, asseritamente necessari per pratiche burocratiche, spese legali o risarcimenti, per incidenti stradali patiti da qualche loro parente, in realtà mai avvenuti.

Sul fronte del contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti le persone deferite all’Autorità Giudiziaria sono 394 di cui 155 in stato di arresto, mentre sono più di 220 kg le sostanze stupefacenti complessivamente sequestrate (kg 10 di cocaina, kg 3 di eroina, kg 148 di hashish, kg 50 di marijuana, 1.300 piante di cannabis) del valore che supera i 2.500.000,00 euro. In materia di violazioni di armi, esplosivi, munizioni sono 194 le persone deferite all’A.G. mentre sono stati sequestrati n. 271 fucili, 62 pistole e 3 bombe a mano. Nel periodo in esame, le articolazioni del Comando Legione Carabinieri Marche hanno svolto 5.361 servizi di ordine pubblico e 92.319 servizi preventivi e antisciacallaggio, nel corso dei quali sono state identificate 407.207 persone e sono stati controllati 303.784 veicoli. Al numero di Pronto Impiego “112”, che garantisce la copertura dell’intero territorio regionale, sono pervenute 111.773 richieste di intervento da parte della locale popolazione.

Nell’ambito dell’attività effettuata in tema di sicurezza stradale, sono stati rilevati complessivamente 3.252 incidenti stradali, di cui 69 con esiti mortali, 1.444 con persone ferite e 1.959 senza feriti. Sono state deferite all’A.G. 727 persone per violazioni varie legate alla circolazione stradale, mentre sono state ritirate 1.318 patenti e 1.098 carte di circolazione. Le contravvenzioni al Codice della Strada sono state 17.570 per un valore complessivo di € 4.517.000.

Rilevanti anche i numeri prodotti dai reparti specializzati dell’Arma presenti ad Ancona nei rispettivi settori di competenza. Gli interventi nella Regione da parte dei militari del N.A.S. (Nucleo Anti Sofisticazione) a tutela della salute pubblica sono stati 1.183, nel corso dei quali sono state rilevate 582 infrazioni e deferite all’A.G. 109 persone. I risultati conseguiti dai carabinieri del N.O.E. (Nucleo Operativo Ecologico) a tutela dell’ambiente consistono in 114 ispezioni eseguite, 116 infrazioni rilevate e 141 persone deferite all’A.G.; mentre i carabinieri del N.I.L. (Nucleo Ispettorato del Lavoro) hanno eseguito complessivamente 762 ispezioni, rilevando 1.510 infrazioni e deferendo all’Autorità Giudiziaria 396 persone. Il servizio Cinofili ha eseguito 302 interventi finalizzati alla ricerca di persone, stupefacenti ed esplosivi. Per ciò che attiene al contrasto all’immigrazione clandestina sono stati rintracciati 142 cittadini stranieri irregolari, sono state formulate 27 proposte di espulsione mentre 290 persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria (di cui 26 in stato di arresto). A tutela del Patrimonio artistico, invece, i Carabinieri del Tutela Patrimonio Culturale hanno eseguito 349 ispezioni, deferito all’A.G. 107 persone e recuperato ben 14.396 reperti per un valore di circa 137.000 euro.

Nel corso della cerimonia sono stati anche premiati 40 militari che si sono distinti in importanti operazioni di servizio, salvataggi e vicinanza alla popolazione. In particolare:

– Tenente Colonnello CICCARELLI Luigi, Luogotenente CRISTOFANETTI Luca, Luogotenente ESPOSTO Giuseppe, Luogotenente GIULIONI Massimiliano, Maresciallo Capo CIARROCCA Paolo, Maresciallo Ordinario CAMPANALE Mauro, Brigadiere Capo Q. S. COSCIA Giuseppe M., Vice Brigadiere ABBATICCHIO Giuseppe, Vice Brigadiere GUIDA Giuseppe, Appuntato Scelto Q.S. VISSANI Luca, Appuntato Scelto TEBANO Silvestro, Appuntato Scelto FIORE Angelo Antonio, Carabiniere Scelto LOMBARDI Nino (effettivi alla Compagnia CC di Osimo)

Per aver condotto un’articolata indagine che consentiva il 27 agosto 2023 ad arrestare un uomo autore di omicidio per una lite tra automobilisti a Sirolo;

– Tenente RIDENTE Michele, Maresciallo Ordinario GIANGIACOMI Davide, Maresciallo CRISANTE Leandro, Brigadiere Capo MANZARO Vito, Appuntato Scelto Q.S. BRACCI Sammy (effettivi alla Compagnia CC di Senigallia)

Per aver condotto una complessa indagine nei confronti di un gruppo criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e sequestro di persona, che si concludeva con l’arresto di 3 persone ed il sequestro di beni mobili ed immobili;

– Brigadiere ORSILLO Maurizio, Appuntato Scelto Q. S. CASILLI Lorenzo, Appuntato CASOLE Marco (effettivi alla Compagnia CC di Senigallia)

Per aver salvato una donna che, con chiari intenti suicidi, camminava lungo i binari del treno nei pressi di Marzocca di Senigallia;

– Brigadiere GALIOTTA Alessandro, Vice Brigadiere ROSSETTI Alessio (effettivi alla Compagnia CC di Ancona)

Per aver salvato il 16 aprile 2023 una giovane rimasta intrappolata all’interno della sua autovettura con imminente rischio di incendio a seguito di ribaltamento per incidente stradale;

– Luogotenente C.S. CRISTOFANETTI Luca, Maresciallo Ordinario CAMPANALE Mauro, Vice Brigadiere ABBATICCHIO Giuseppe (effettivi alla Stazione CC di Numana)

Per aver condotto un’indagine che consentiva l’esecuzione di 2 misure cautelari personali nei confronti dei responsabili, a scopo di ritorsione, del danneggiamento di un’autovettura e del tentato incendio di un locale;

– Luogotenente ESPOSTO Giuseppe, Luogotenente GIULIONI Massimiliano, Maresciallo Capo D’ADDIO Enrico, Maresciallo Capo GATTA Emiliano, Maresciallo Capo LUPO Giacinto, Brigadiere ROSSI Roberto, Appuntato Scelto Q.S. BELVISO Giuseppe (effettivi alla Compagnia CC di Osimo)

Per aver arrestato un uomo responsabile di uxoricidio ad Osimo;

– Tenente ESPOSITO Giuseppe, Appuntato Scelto BASILE Gaetano, Appuntato Scelto LANDI Luciano, Carabiniere Scelto SPINELLI Umberto (effettivi alla Tenenza di Falconara M.ma)

Per aver soccorso e salvato un uomo che, colto da grave malore, giaceva esanime all’interno della sua autovettura esposta alle torride temperature estive;

– Luogotenente C.S. DEL BEATO Fabio Marco, Brigadiere CARONE Antonio, Appuntato Scelto LISCO Giuseppe (effettivi alla Compagnia CC di Jesi)

Per aver condotto una complessa attività di indagine nei confronti un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti che consentiva di arrestare 3 persone, sequestrare 14 kg. di droga e recuperare 64.600 euro;

– Brigadiere BERARDI Angelo (effettivo all’ Ufficio Logistico Comando Legione CC “Marche”)

Per aver salvato, grazie ad efficace opera di mediazione, un uomo che, in preda a grave crisi depressiva, manifestava intenti suicidi;

– Luogotenente C.S. CRISTOFANETTI Luca, Maresciallo Ordinario CAMPANALE Mauro, Appuntato Scelto FIORE Angelo Antonio, Carabiniere Scelto GARGANO Francesco (effettivi alla Stazione CC di Numana)

Per aver condotto una complessa attività di indagine nei confronti un sodalizio autore di 38 furti di autovetture, che ha permesso di arrestare 5 persone e denunciarne altre 4;

– Maresciallo SCARPONI Paolo (effettivo al Nucleo Carabinieri Forestale di Arcevia)

Per aver impedito un tentativo di suicidio di una persona che aveva minacciato di gettarsi da un viadotto.