Allevatori delle Marche colpiti dal sisma, prorogato termine per il noleggio dei MAPRE Fino al 31 dicembre 2024 valido il contratto per i moduli abitativi rurali provvisori di emergenza

Sarà prorogato fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 dicembre 2024, il contratto di noleggio dei MAPRE, i moduli abitativi rurali provvisori di emergenza destinati al ricovero degli animali degli allevatori dell’area colpita dal sisma.

Sarà la Regione Marche, come fa sapere l’assessorato all’Agricoltura e Zootecnia, a provvedere alla proroga del rapporto contrattuale in corso di esecuzione, alle medesime condizioni concordate nel contratto originario e fino alla data di scadenza dell’emergenza, attraverso la stipula di un atto aggiuntivo con la società fornitrice dei MAPRE.

La decisione è stata presa a seguito delle indicazioni del Commissario straordinario per la Ricostruzione, in vista dell’emanazione di una norma che attribuirà al Commissario medesimo la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione anche nei confronti degli occupanti dei MAPRE.

La proposta, condivisa con la Protezione Civile, è stata avanzata garantire la continuità all’assistenza abitativa per i conduttori di allevamenti zootecnici e rispondere al fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici.

Allo stato attuale è in corso di definizione lo schema di proroga del contratto che sarà presto sottoscritto.